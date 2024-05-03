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У двох регіонах досі діють графіки відключень — Міненерго
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У двох регіонах досі діють графіки відключень — Міненерго

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У двох регіонах досі діють графіки відключень — Міненерго
У двох регіонах діють графіки відключень. Getty Images

Через мережеві обмеження на лініях оператора системи передачі вчора застосовувалися графіки відключень у Харківській області та для промисловості – у Кривому Розі. Обмеження в цих регіонах діють і сьогодні. В інших регіонах минулої доби споживачі не обмежувалися. У південних регіонах для недопущення перевантаження обладнання однієї з високовольтних підстанцій оператор системи передачі з 11:15 до 16:00 обмежував виробництво електроенергії з відновлюваних джерел енергії (ВДЕ).

Про це зранку 3 травня повідомили в Міненерго.

  • У Києві через відключення обладнання на одній з підстанцій знеструмлювалися 49 житлових будинків та 99 установ Святошинського та Солом'янського районів – загалом 13,4 тисячі абонентів. Впродовж двох годин усіх споживачів заживили.
  • В Одеській області на одній з підстанцій обленерго відключалося обладнання, знеструмлювалися побутові споживачі. На ранок усіх заживлено.
  • На Дніпропетровщині вночі відключалась повітряна лінія, внаслідок чого знеструмлювалися промислові споживачі. Впродовж години всіх заживили.

Ситуація на ЗАЕС

Рівень води у ставку-охолоджувачі становить 15,40 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції.

Минулої доби споживання електроенергії зросло на 2,5 % проти попередньої доби. Потреби споживачів покривалися власною генерацією, комерційним імпортом, у вечірні пікові години залучалась аварійна допомога з Румунії, Польщі та Словаччини – сумарним обсягом близько 0,25% від добового споживання електроенергії.

На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії – 2800 МВт*год.

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