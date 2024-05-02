В Україні збудували лоцманське судно за повного фінансування USAID

В Україні збудували лоцманське судно для портів Дунайського кластеру за повного фінансування Агентства Сполучених Штатів з міжнародного розвитку (USAID).

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Зазначається, що найближчим часом судно розпочне роботу у порту Рені.

"Додаткове судно означає можливість збільшення суднозаходів і це один з механізмів Стратегії розвитку портів Дунайського кластеру. Порти Рені, Ізмаїл, Усть-Дунайськ у минулому році забрали на себе третина всього вантажообігу", — прокоментував Кубраков.

Він додав, що за останні 4 місяці дунайські порти обробили понад 5,5 млн тонн вантажів, з яких на експорт — 4 млн тонн.

1 травня до Києва приїхала заступниця адміністратора Агентства Сполучених Штатів з міжнародного розвитку (USAID) Ізобель Коулман.

Наприкінці листопада 2023 року Мінвідновлення і USAID "Проєкт енергетичної безпеки" (ПЕБ) підписали меморандум про взаєморозуміння, який має на меті підвищити стійкість, ефективність та конкурентоспроможність сектору централізованого теплопостачання.