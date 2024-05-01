До Києва прибула заступниця адміністратора агентства USAID Коулман

До Києва, сьогодні, 1 травня, приїхала заступниця адміністратора Агентства Сполучених Штатів з міжнародного розвитку (USAID) Ізобель Коулман.

Про це у соцмережі X повідомила посолка США в Україні Бріджит Брінк.

"З поверненням до Києва, Ізобель Коулман! Я з нетерпінням чекаю на можливість разом з вами на власні очі побачити, як підтримка України з боку USAID ще більше зміцнила її стійкість до жорстоких російських обстрілів та сприяє її економічному відновленню", — йдеться у дописі американської дипломатки.

Наприкінці листопада 2023 року Мінвідновлення і USAID "Проєкт енергетичної безпеки" (ПЕБ) підписали меморандум про взаєморозуміння, який має на меті підвищити стійкість, ефективність та конкурентоспроможність сектору централізованого теплопостачання.