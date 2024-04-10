Верховна рада підтримала у першому читанні посилення відповідальності за військові правопорушення.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.

"Парламент проголосував за основу (перше читання) #10379 законопроект про внесення змін в Кримінальний кодекс та кодекс про адміністративне правопорушення за порушення по мобілізації", — зазначив політик.

Відповідне рішення під час засідання 10 квітня схвалили 254 депутати.

"Так як питання пройшло тільки в першому (а не в цілому), то по факту підтримана зараз урядова версія з усіма нормами. Вона має багато проблем. І жорстких норм. Тому всі обіцяні зміни мають тоді зайти правками до другого читання на Комітеті", — підкреслив Железняк.

Документ передбачає штрафи, але не враховує пропозиції Комітету, які визначають розмір штрафів і виключають кримінальну відповідальність.

Уряд 25 грудня минулого року зареєстрував у Раді законопроєкти "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби" (№10378) і "Про внесення змін до Кодексу про адмінправопорушення та Кримінального кодексу щодо посилення відповідальності за військові правопорушення" (№10379).

Згодом Кабмін відкликав із парламенту проєкт закону №10378, а законодавча ініціатива №10379 залишилася на розгляді в народних депутатів.