“Укрпошта” представила нові марки “Зброя перемоги”.
Про це повідомляє кореспондент Суспільного.
Поштовий блок складається із 6 світлин, на яких зображена зброя українського виробництва:
- розвідувальний безпілотний комплекс “Shark”,
- ударний дрон “Лютий”,
- FPV-дрон “Ескадрон”,
- САУ “Богдана”,
- бронеавтомобіль “Козак”,
- морський дрон “MAGURA V5”.
"Зброя перемоги": Укрпошта представила нові марки. Суспільне Новини/Олександр Сова
Гасили марку Генеральний директор “Укрпошти” Ігор Смілянський разом із міністром з питань стратегічних галузей промисловості України Олександром Камишіним.
Загальний тираж поштового блоку — 120 000 екземплярів.
"Зброя перемоги": Укрпошта представила нові марки. Суспільне Новини/Олександр Сова
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