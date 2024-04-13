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"Зброя перемоги": Укрпошта представила нові марки
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"Зброя перемоги": Укрпошта представила нові марки

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"Зброя перемоги": Укрпошта представила нові марки
Генеральний директор “Укрпошти” Ігор Смілянський разом із міністром з питань стратегічних галузей промисловості України Олександром Камишіним гасять марки "Зброя перемоги". Суспільне Новини/Олександр Сова

Укрпошта” представила нові марки “Зброя перемоги”.

Про це повідомляє кореспондент Суспільного.

Поштовий блок складається із 6 світлин, на яких зображена зброя українського виробництва:

  • розвідувальний безпілотний комплекс “Shark”,
  • ударний дрон “Лютий”,
  • FPV-дрон “Ескадрон”,
  • САУ “Богдана”,
  • бронеавтомобіль “Козак”,
  • морський дрон “MAGURA V5”.

"Зброя перемоги": Укрпошта представила нові марки
"Зброя перемоги": Укрпошта представила нові марки. Суспільне Новини/Олександр Сова

Гасили марку Генеральний директор “Укрпошти” Ігор Смілянський разом із міністром з питань стратегічних галузей промисловості України Олександром Камишіним.

Загальний тираж поштового блоку — 120 000 екземплярів.

"Зброя перемоги": Укрпошта представила нові марки
"Зброя перемоги": Укрпошта представила нові марки. Суспільне Новини/Олександр Сова

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