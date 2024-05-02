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Повітряні Сили: замість "шахедів" РФ атакує балістикою і ракетами типу Х-59
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Повітряні Сили: замість "шахедів" РФ атакує балістикою і ракетами типу Х-59

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Повітряні Сили: замість “шахедів” РФ атакує балістикою і ракетами типу Х-59
Залишки російської ракети, ілюстративне фото. Нацполіція

Росія зараз виключила зі своїх засобів нападу “шахеди” й атакує більше балістичними ракетами та керованими авіаційними ракетами типу Х-59.

Про це речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш розповів в ефірі марафону “Єдині новини”.

“Росія зараз виключила зі своїх засобів нападу “шахеди”, атакують більше балістичними ракетами та керованими авіаційними ракетами типу Х-59. Однак цієї ночі два “шахеди” таки були застосовані, ми їх успішно ліквідували”, — сказав Євлаш.

Він додав, що Х-59 - це ракета середнього радіусу дії, яка має приблизну швидкість 1000 кілометрів на годину. З нею можна боротися засобами ППО, які має Україна, пояснив Євлаш. За його словами, це не тільки Patriot, а й NASAMS і IRIS-T.

“Звичайно, це досить потужна зброя, призначена для ураження наземних об’єктів. Також вона є протикорабельним засобом. Зараз ми бачимо, що ворог активно застосовує саме цей тип ракет. Не можна недооцінювати цю зброю. Росіяни останнім часом значно збільшили інтенсивність застосування цього типу ракет. Є дещо покращений вид Х-59. Це Х-69”, — сказав Євлаш.

Речник пояснив, що дві ракети схожі за своїми параметрами, однак Х-69 має більшу ударну спроможність і може далі залітати по території України.

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