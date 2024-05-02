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У США засудили українського хакера до майже 14 років в'язниці. Що відомо
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У США засудили українського хакера до майже 14 років в'язниці. Що відомо

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Хакер
Хакер. Getty Images

Українця Ярослава Васінського засудили у США до 13 років і семи місяців ув’язнення та зобов’язали виплатити понад 16 мільйонів доларів компенсації за його участь у проведенні понад 2500 атак програм-вимагачів та вимогу викупу у розмірі понад 700 мільйонів доларів.

Про це йдеться у пресрелізі Міністерства юстиції США.

Згідно з судовими документами, 24-річний Васінський, також відомий як "Работник", провів тисячі атак програм-вимагачів, використовуючи варіант програми-вимагача, відомий як Sodinokibi/REvil. Програми-вимагачі – це шкідливе програмне забезпечення, призначене для шифрування даних на комп’ютерах-жертвах, що дозволяє зловмисникам вимагати викуп в обмін на ключ розшифровки.

Спільники змови вимагали викуп у криптовалюті та використовували обмінники та послуги змішування, щоб приховати свої незаконно отримані прибутки. Щоб збільшити свої вимоги щодо викупу, поплічники Sodinokibi/REvil також оприлюднювали дані своїх жертв, коли ті не хотіли платити на вимогу про викуп.

Зазначається, що до цього Васінський визнав себе винним у Північному окрузі штату Техас за обвинуваченням з 11 пунктів, які звинувачують його у змові з метою вчинення шахрайства та пов’язаних з ним діях у зв’язку з комп’ютерами, пошкодженні захищених комп’ютерів і змові з метою відмивання грошей. Раніше його екстрадували до США з Польщі.

Відповідно, у 2023 році вдалося домогтися остаточної конфіскації мільйонних платежів викупу, отриманих у двох пов’язаних цивільних справах про конфіскацію, які включали 39,89138522 біткойна та 6,1 мільйона доларів США, пов’язані з передбачуваними платежами викупу, отриманими іншими членами змови. Справу розслідувало ФБР.

За словами генерального прокурора США Мерріка Б. Гарленда, цей вирок показує, що американський Мін'юст працює з міжнародними партнерами та використовує всі наявні у нас інструменти, аби ідентифікувати кіберзлочинців та притягнути їх до відповідальності за скоєні злочини.

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