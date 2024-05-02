Авіація ЗСУ та ракетні війська ударили по окупантах РФ — Генштаб

Протягом минулої доби авіація та підрозділи ракетних військ Сил оборони завдали ударів по російському окупаційному війську.

Про це інформує Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 2 травня.

Так, авіація ЗСУ та підрозділи ракетних військ завдали ураження по 1 пункту управління, 1 наземній станції управління БпЛА та по 8 районах зосередження особового складу окупантів РФ.

На фронті протягом минулої доби відбулося 121 бойове зіткнення. На Авдіївському напрямку українські захисники відбили 39 атак. Загалом військо РФ завдало 5 ракетних та 63 авіаційний удари, здійснило 72 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.