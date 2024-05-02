На війні в Україні Росія втратила 1030 військових за добу — Генштаб

Станом на ранок 2 травня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 470 870 військовослужбовців.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 1030 військових.
З техніки окупанти РФ втратили:
- танків — 7332 (+20) од,
- бойових броньованих машин — 14096 (+29) од,
- артилерійських систем — 12044 (+20) од,
- РСЗВ — 1053 (+0) од,
- засоби ППО — 784 (+4) од,
- літаків — 348 (+0) од,
- гелікоптерів — 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 9561 (+23),
- крилаті ракети — 2126 (+0),
- кораблі /катери — 26 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 16224 (+49) од,
- спеціальна техніка — 1988 (+8).
Дані уточнюються.