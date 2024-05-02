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На війні в Україні Росія втратила 1030 військових за добу — Генштаб
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На війні в Україні Росія втратила 1030 військових за добу — Генштаб

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Генштаб ЗСУ втрати ворога
Російський військовослужбовець у зоопарку в Маріуполі 18 травня 2022 року. Getty Images/AFP/Ольга Мальцева

Станом на ранок 2 травня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 470 870 військовослужбовців.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.

За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 1030 військових.

З техніки окупанти РФ втратили:

  • танків — 7332 (+20) од,
  • бойових броньованих машин — 14096 (+29) од,
  • артилерійських систем — 12044 (+20) од,
  • РСЗВ — 1053 (+0) од,
  • засоби ППО — 784 (+4) од,
  • літаків — 348 (+0) од,
  • гелікоптерів — 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 9561 (+23),
  • крилаті ракети — 2126 (+0),
  • кораблі /катери — 26 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 16224 (+49) од,
  • спеціальна техніка — 1988 (+8).

Дані уточнюються.

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