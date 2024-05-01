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Міноборони співпрацюватиме з однією з найбільших супутникових компаній щодо обмеження зйомки території України
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Міноборони співпрацюватиме з однією з найбільших супутникових компаній щодо обмеження зйомки території України

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Міністерство оборони співпрацюватиме з однією з найбільших супутникових компаній задля обмеження космічної зйомки території України. Це єдина компанія у світі, яка забезпечує щодобову фотозйомку усієї території планети з роздільною здатністю 3-5 метрів. Назву не розголошується з міркувань безпеки.

Про це повідомляє пресслужба українського оборонного відомства.

У Міноборони поінформували, що представники відомства зустрілися з керівництвом супутникової компанії, і обговорили умови співпраці у цьому напрямку.

Зокрема заступниця міністра оборони заступниця Катерина Черногоренко наголосила, що щодня супутникові компанії ведуть зйомку території України й за її словами, через підставні компанії ці зображення може замовляти противник.

"Тому ми вдячні партнерам за готовність підписати меморандум з нами й ​​спільно реалізувати механізм щодо обмеження використання знімків нашої території. Ця співпраця має стати прикладом для інших супутникових компаній. В умовах війни ми маємо мінімізувати ризики використання зображень України ворогом", — підкреслила урядовиця.

Черногоренко додала, що Міноборони вже опрацьовує міжнародні нормативно-правові механізми для протидії застосування космічної розвідки у війні проти України.

У лютому цього року стало відомо, що Агентство протиракетної оборони (MDA) та Агентство космічного розвитку (SDA) США оголосили про майбутній запуск шести супутників на навколоземну орбіту. Зокрема два супутники будуть оснащені пристроями для відстеження пусків гіперзвукових та балістичних ракет, а інші чотири стануть частиною системи стеження за винищувачами.

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