Голова фінансового комітету Верховної ради Данило Гетманцев оголосив про завершення декларування доходів громадян за 2023 рік. За його даними, українці подали понад 172 тисячі декларацій. Річний дохід понад 1 млн гривень за 2023 рік мали 10 700 громадян — на 1200 більше, ніж у 2022-му.

Про це Гетманцев написав 1 травня у своєму Telegram.

"Станом на 01.05.2024 громадяни подали понад 172 тис. податкових декларацій. (...) Кількість громадян, які за результатами 2023 року задекларували річний дохід у сумі понад 1,0 млн грн, становить 10,7 тис. осіб (+ 1,2 тис. осіб порівняно з минулим роком), в яких визначено до сплати ПДФО та військового збору понад 1,0 млрд грн", — написав посадовець.

Він додав, що сумарний дохід у деклараціях за 2023 рік — 218,5 млрд грн; податкові зобов’язання сплатити в бюджет ПДФО — 4,8 млрд грн, що (на 2,1 млрд грн більше ніж минулого року); військового збору — 0,9 млрд грн, що на 0,4 млрд грн більше, ніж торік.

Також Гетманцев повідомив, що завершилась перша кампанія звітування щодо контрольованих іноземних компаній, або КІК (в народі — офшори, зауважив голова комітету).

За звітні 2022-2023 роки всього 11 391 контролер подав 30 057 звітів про 14 116 КІК. З них 11 143 — фізичні особи, 248 — юридичні.

До сплати в бюджет із КІК задекларовано 1,78 млрд грн.

"Успішна кампанія звітування щодо КІК є важливим кроком не лише для повернення національного капіталу, а й сигналом для міжнародних партнерів щодо готовності суспільства, бізнесу, влади до подальшої Євроінтеграції та змін відносин в рамках податкової культури", — підкреслив Гетманцев.