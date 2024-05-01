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В Україні за рік стало на 1200 більше гривневих мільйонерів — Гетманцев
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В Україні за рік стало на 1200 більше гривневих мільйонерів — Гетманцев

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В Україні за рік стало на 1200 більше гривневих мільйонерів — Гетманцев
Українські гривневі банкноти. УНІАН

Голова фінансового комітету Верховної ради Данило Гетманцев оголосив про завершення декларування доходів громадян за 2023 рік. За його даними, українці подали понад 172 тисячі декларацій. Річний дохід понад 1 млн гривень за 2023 рік мали 10 700 громадян — на 1200 більше, ніж у 2022-му.

Про це Гетманцев написав 1 травня у своєму Telegram.

"Станом на 01.05.2024 громадяни подали понад 172 тис. податкових декларацій. (...) Кількість громадян, які за результатами 2023 року задекларували річний дохід у сумі понад 1,0 млн грн, становить 10,7 тис. осіб (+ 1,2 тис. осіб порівняно з минулим роком), в яких визначено до сплати ПДФОПодаток на доходи фізичних осіб та військового збору понад 1,0 млрд грн", — написав посадовець.

Він додав, що сумарний дохід у деклараціях за 2023 рік — 218,5 млрд грн; податкові зобов’язання сплатити в бюджет ПДФО — 4,8 млрд грн, що (на 2,1 млрд грн більше ніж минулого року); військового збору — 0,9 млрд грн, що на 0,4 млрд грн більше, ніж торік.

Також Гетманцев повідомив, що завершилась перша кампанія звітування щодо контрольованих іноземних компаній, або КІК (в народі — офшори, зауважив голова комітету).

За звітні 2022-2023 роки всього 11 391 контролер подав 30 057 звітів про 14 116 КІК. З них 11 143 — фізичні особи, 248 — юридичні.

До сплати в бюджет із КІК задекларовано 1,78 млрд грн.

"Успішна кампанія звітування щодо КІК є важливим кроком не лише для повернення національного капіталу, а й сигналом для міжнародних партнерів щодо готовності суспільства, бізнесу, влади до подальшої Євроінтеграції та змін відносин в рамках податкової культури", — підкреслив Гетманцев.

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