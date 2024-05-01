Укренерго: знеструмлені 418 населених пунктів, є мережеві обмеження

Наразі в енергосистемі наявні тільки мережеві обмеження. Причина їх застосування – пошкодження обладнання магістральних мереж російськими дронами та ракетами. Протягом доби обмеження споживання діють на Харківщині. На ранок там знеструмлено близько 203 тисяч побутових споживачів. Також цілодобово обмежено споживання для промисловості на Криворіжжі.

Про це зранку 1 травня повідомили в “Укренерго”.

На ранок знеструмлені 418 населених пунктів. Через бойові дії є нові знеструмлення у Донецькій, Одеській, Харківській, Херсонській областях.

Вночі дією захисту вимикалась високовольтна лінія “Укренерго” в східному регіоні. Знеструмлень споживачів не було, лінія повернута в роботу дією автоматики.

Станом на 09:30 споживання тримається на тому ж рівні, що і в цей же час 30 квітня. В енергосистемі в окремі вечірні години максимального споживання зберігається дефіцит електроенергії. Через пошкодження, завдані ракетними ударами росіян, електростанції не можуть виробити достатньо електроенергії, щоб покрити всі потреби споживачів.

Енергетики закликають громадян ощадливо споживати електроенергію.

У вівторок, 30 квітня, добовий максимум споживання був на 1,2% нижчим, ніж у понеділок, 29 квітня.

Наразі активно працюють сонячні та вітрові електростанції. 30 квітня з 10:00 до 18:30 робота об’єктів ВДЕ обмежувалась через виникнення надлишку електроенергії в енергосистемі.

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