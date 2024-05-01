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ШІ в МЗС: цифрова особа Вікторія інформуватиме щодо консульських питань
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ШІ в МЗС: цифрова особа Вікторія інформуватиме щодо консульських питань

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Представниця МЗС з консульських питань Вікторія Ші створена штучним інтелектом
Представниця МЗС з консульських питань Вікторія Ші створена з використанням технологій штучного інтелекту. МЗС

Міністерство закордонних справ України вперше в історії створило з використанням технологій штучного інтелекту цифрову особу Вікторію Ші, яка офіційно коментуватиме консульську інформацію для ЗМІ.

Про це МЗС повідомило у соцмережах.

Як стало відомо, представниця МЗС з консульських питань Вікторія Ші створена на основі реальної людини — української співачки Розалі Номбре. Виконавиця погодилася pro bono виступити в якості прототипу для представниці. Команда проєкту відзняла та оцифрувала її.

"Важливо зазначити, що консульська представниця та її реальний прототип є двома різними особами, а з офіційними коментарями від імені консульської служби МЗС виступає лише цифрова особа Вікторія Ші", — заявили в МЗС.
"Моє імʼя символізує нашу головну мету — перемогу України, а прізвище — штучний інтелект, який мене створив. Моя робота полягатиме в донесенні до громадськості оперативної та перевіреної інформації консульського департаменту МЗС України", — йдеться у вітальному відеозверненні Вікторії Ші.

Колишній речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко став Генеральним консулом України у Торонто в Канаді.

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