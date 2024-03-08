Речник МЗС України Ніколенко йде з посади

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко поінформував, що йде з посади.

Про це Олег Ніколенко написав у Facebook.

"Це був мій останній тиждень на посаді речника міністерства закордонних справ України. 3,5 роки, більша частина з яких припала на найважчу сторінку в історії нашої країни. Бути речником МЗС України для мене була велика честь та відповідальність. І я вдячний міністру Дмитру Кулебі за високу довіру і можливість весь цей час працювати разом", — йдеться у дописі Ніколенка.

Він також подякував всій команді пресслужби відомства та колегам у департаменті.

"Разом ми вивели комунікації української дипломатії на глобальний рівень. Можемо пишатися, що нині наші підходи задають світові тренди, на них рівняються, вивчають та переймають в різних країнах світу. Дякую колегам в міністерстві в Києві та за кордоном за злагоджену командну роботу. Після російського повномасштабного вторгнення наші дипломати говорили потужним проактивним голосом. Це було надзвичайно важливо як в контексті викриття злочинів Росії, так і залучення міжнародної підтримки для нашої боротьби", — написав Ніколенко.

Крім цього, Ніколенко подякував журналістам, з якими комунікував протягом перебування на посаді речника українського зовнішньополітичного відомства.

"Моя глибока вдячність всім колегам-журналістам, з якими я мав честь працювати ці роки. Україна тримається перед зовнішнім ворогом в тому числі й завдяки вашому професіоналізму, невпинній праці та самовідданості", — написав він і додав, що "закінчення одного розділу означає початок нового".

"Розпочинаючи свій новий дипломатичний розділ, і надалі будемо максимально плідно працювати разом на благо інтересів нашої держави. Слава Україні!", — наголосив Ніколенко.

Що відомо про Олега Ніколенка

За даними, які опубліковані на сайті МЗС України, Олег Ніколенко у 2008 році здобув філологічну освіту в Інституті філології Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, отримавши диплом магістра з відзнакою "Перекладач англійської та арабської мов". У 2011 році закінчив Інститут міжнародних відносин Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, ставши юристом-міжнародником. У 2008 році пройшов конкурс на посаду аташе посольства України в Лівії, де починаючи з 2011 року, коли в Лівії спалахнула громадянська війна, займався евакуацією українських громадян. Після повернення із Лівії займався в МЗС України регіоном Північної Африки та Близького Сходу, був помічником Спецпредставника України з питань Близького Сходу та Африки. Упродовж 2015-2020 років був речником постійного представництва України при ООН у Нью-Йорку. У 2016-2017 роках входив до складу української делегації в Раді безпеки ООН під час непостійного членства України, де курував питання Північної та Західної Африки, врегулювання проблематики Західної Сахари, був координатором Санкційного комітету Радбезу ООН щодо Судану 1591 (2005). У 2019-2020 роках обіймав посаду віцеголови комітету ООН з питань інформації, брав участь в реформуванні інформаційної політики ООН в контексті протидії пандемії COVID-19. З 22 листопада 2020 року обіймав посаду речника Міністерства закордонних справ України.