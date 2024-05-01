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"Роскомнадзор" заблокував сайт російських правозахисників "Підтримка політв'язнів. Меморіал"
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"Роскомнадзор" заблокував сайт російських правозахисників "Підтримка політв'язнів. Меморіал"

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У Росії “Роскомнадзор” заблокував сайт "Підтримка політв'язнів. Меморіал"
У Росії “Роскомнадзор” заблокував сайт російського правозахисного проєкту "Підтримка політв'язнів. Меморіал". Сайт "Підтримка політв'язнів. Меморіал"

У Росії “Роскомнадзор” заблокував сайт російського правозахисного проєкту "Підтримка політв'язнів. Меморіал".

Про це повідомили представники проєкту.

“30 квітня сайт нашого проєкту memopzk.org перестав відкриватися в Росії без VPN, хоча в публічному режимі перезаблоковані “Роскомнадзором” сайти поки не вказані”, — йдеться у повідомленні проєкту в Телеграм.

Повідомляється, що напередодні “Роскомнадзор” звернувся до хостера проєкту з вимогою “негайно видалити поширювану з порушенням закону інформацію”. Такою інформацією “Роскомнадзор” визнав весь сайт проєкту, зазначили правозахисники.

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