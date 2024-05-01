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Китайські астронавти місії "Шеньчжоу-17" успішно повернулись на Землю
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Китайські астронавти місії "Шеньчжоу-17" успішно повернулись на Землю

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Китайські астронавти місії "Шеньчжоу-17" повернулися на Землю, 1 тарвня 2024 року, Китай
Китайські астронавти місії "Шеньчжоу-17" повернулися на Землю, 1 тарвня 2024 року, Китай. Х Chinese Space Station

Троє китайських астронавтів місії “Шеньчжоу-17” (Shenzhou-17), які шість місяців провели на орбітальній станції “Тяньгун” (Tiangong), успішно повернулись на Землю і прибули до Пекіна.

Про це повідомляє Xinhua.

Зазначається, що зворотна капсула місії “Шеньчжоу-17”, на борту якої перебували астронавти Тан Хунбо, Тан Шенцзе і Цзян Сіньлінь, приземлилась у пустелі в автономному районі Внутрішня Монголія на півночі Китаю 30 квітня о 17:46 за місцевим часом (12:46 за Києвом).

У Китайському пілотованому космічному агентстві (China Manned Space Agency) повідомили, що всі троє астронавтів здорові і в хорошому фізичному стані.

“Місія пройшла успішно і повністю вдалася”, — йдеться у заяві космічного агентства.

У середу, 1 травня, астронавти прибули літаком до Пекіна, де на них чекає медичний карантин, комплексне медичне обстеження та оцінка стану здоров’я.

Екіпаж місії “Шеньчжоу-17” провів на навколоземній орбіті 187 днів.

"Шеньчжоу-17" є 30-м польотом з моменту затвердження та старту китайської пілотованої космічної програми, а також 12-м пілотованим польотом у рамках цієї програми.

25 квітня Китай запустив пілотований космічний корабель “Шеньчжоу-18” (Shenzhou-18) на орбітальну станцію “Тяньгун” (Tiangong).

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