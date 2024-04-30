Bloomberg: Білий дім розглядає заборону імпорту російського урану

Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість запровадження заборони на імпорт збагаченого урану з Росії.

Про це із посиланням на джерела повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що Адміністрація американського президента може використати для запровадження заборони виконавчу владу.

Однак і чиновники з адміністрації, і представники атомної промисловості все ще хочуть, щоб заборону ввели за допомогою схваленого Палатою законопроєкту, таким чином його складніше скасувати.

"Адміністрація — і атомна промисловість — все ще вважають за краще, щоб питанням займався Конгрес, тому що скасувати закон важче, ніж скасувати дії, вчинені з використанням виконавчої влади", — пише видання.

За даними агентства, зараз переговори про заборону імпорту збагаченого російського урану ведуть чиновники із Ради національної безпеки Білого дому, Міністерства енергетики та інших відомств. Однак рішення поки що ухвалено не було.

Згідно з даними Департаменту енергетики, Росія постачала майже чверть збагаченого урану, який використовується для палива американського флоту з понад 90 комерційних реакторів, що робить її першим іноземним постачальником. Ці продажі приносять Росії приблизно 1 мільярд доларів на рік, і Білий дім заявив, що залежність від російських джерел урану "створює ризик для економіки США".

"Ми продовжуємо закликати Конгрес зробити цей крок, який забезпечить промисловості, союзникам і партнерам впевненість у тому, що США прийняли чітке рішення створити безпечний ланцюжок постачання ядерного палива, незалежний від ворожого впливу, на десятиліття вперед", — йдеться в заяві Ради національної безпеки.

Проєкт про заборону імпорту російського урану Палата представників схвалила ще в грудні 2023 року. Проєкт було передано до Сенату, проте там не вдалося ухвалити його у пришвидшеному режимі через процедурні правила, а незабаром Сенат пішов на зимові канікули.

Санкції США проти Росії

США 7 грудня запровадили обмеження проти щонайменше трьох російських кіберугруповань, пов’язаних з ФСБ: Callisto Group, Star Blizzard і COLDRIVER.

У листопаді Сполучені Штати запровадили нові санкції проти Росії. Під обмеження потрапили юридичні особи, а також танкери.

Виробник електрообладнання з Чебоксар АБС "Електротехніка", пов'язані з ним московські компанії "Ессет автоматизація" та "Ессет енерго";

Північномакедонська юридична особа букмекера "Бетсіті", компанії "Домініон Микільський" та "Домініон Тверська-Ярославська", пов'язані із засновником Сербської народної партії Ненадом Поповичем;

Боснійська компанія "БН-Інжиніринг", яку називали пов'язаною з постачанням продукції запорізького заводу "Мотор Січі" до Росії.