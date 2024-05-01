У Данії запроваджують військову службу для жінок

У Данії з січня 2027 року запроваджується військова служба. Призов буде збільшено до одинадцяти місяців замість чотирьох, щороку замість 4,7 тис. призовників буде зараховано до 7,5 тисяч.
Про це повідомили у Міноборони Данії.
"Уряд і більшість партій представили нову модель призову, яка забезпечує збільшення кількості призовників і довшу службу. Крім того, більшість партій погоджуються запровадити повну гендерну рівність", — йдеться у повідомленні Міноборони Данії.
Щорічно буде набиратися до 7500 призовників. Вирішено відновити підготовку сержантів та лейтенантів строкової служби, щоб частина призовників мала можливість отримати практичний досвід управління.
"Призовники відіграватимуть центральну роль у розв’язанні завдань Збройних Сил і зміцнять можливість національної мобілізації в складній безпековій ситуації, яка, на жаль, виникає", – сказав міністр оборони Троелс Лунд Поульсен.
Підкреслюється, що є потреба в тому, щоб призов на військову службу став більш сучасним. Тому уряд вирішив запровадити повну рівноправність у військовій службі. Це означає, що призовом охоплюється вся молодь, незалежно від статі, і відтепер призов на військову службу здійснюватиметься на однакових умовах незалежно від гендеру.
"Є потреба в ширшій основі для набору, яка включатиме всі статі. Це дасть доступ до більшої кількості компетенцій і кращого вирішення завдань. Простіше кажучи, більш універсальний і більш повний захист. Ми досягаємо цього найкраще за умови повної рівності в призовних військах", – заявив міністр оборони Троелс Лунд Поульсен.
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