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Подружжя прикордонників служить в Одеському загоні: історія кохання під час війни
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Подружжя прикордонників служить в Одеському загоні: історія кохання під час війни

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В Одеському прикордонному загоні служить подружжя військовослужбовців — Анна та Юрій. Пара познайомилась в селищі Оршанець на Черкащині, де хлопець проходив контрактну службу. Разом навчались в академії, а потім разом почали працювати.

Одружилися Анна та Юрій рік тому. Пропозицію хлопець зробив у кінотеатрі: каже, хотів, щоб це було незвично і щоб майбутня дружина оцінила жест. Для цього навіть створив мультфільм.

Історію кохання Анни та Юрія розповідає Суспільне Одеса до Дня прикордонника.

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