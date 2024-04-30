В Одеському прикордонному загоні служить подружжя військовослужбовців — Анна та Юрій. Пара познайомилась в селищі Оршанець на Черкащині, де хлопець проходив контрактну службу. Разом навчались в академії, а потім разом почали працювати.
Одружилися Анна та Юрій рік тому. Пропозицію хлопець зробив у кінотеатрі: каже, хотів, щоб це було незвично і щоб майбутня дружина оцінила жест. Для цього навіть створив мультфільм.
Історію кохання Анни та Юрія розповідає Суспільне Одеса до Дня прикордонника.
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