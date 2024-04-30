У двох областях застосовуються графіки відключень — Міненерго

Станом на 30 квітня потреби споживачів в електроенергії покривають власна генерація та комерційний імпорт. Через мережеві обмеження на лініях оператора системи передачі, як і напередодні, застосовуються графіки відключень у Харківській області та для промисловості — у Кривому Розі. На Донеччині через обстріл знеструмлювалися дві шахти – 35 працівників залишалися під землею.

Про це повідомили в Міненерго.

“На Донеччині внаслідок обстрілу, що пошкодив повітряну лінію обленерго, було знеструмлено побутових споживачів та дві шахти. В одній з них під землею перебували 35 працівників – усіх вивели на поверхню. Повітряну лінію включили в роботу, всіх споживачів заживили”, — йдеться у повідомленні.

У Тернопільській області з технологічних причин (обрив дроту внаслідок падіння дерева) відключалась повітряна лінія, знеструмлювалися дві підстанції. Через це без світла залишалися побутові споживачі та сільськогосподарські підприємства. Впродовж години всіх споживачів заживили. Повітряну лінію вивели в аварійний ремонт.

Через сонячну погоду та активний виробіток електроенергії СЕС оператор системи передачі у ранкові години обмежував виробництво електроенергії з ВДЕ.

Минулої доби потреби споживачів покривалися власною генерацією та комерційним імпортом. Аварійна допомога із сусідніх країн не залучалася. На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії – 9154 МВт*год.

Ситуація на ЗАЕС

Рівень води у ставку-охолоджувачі становить 15,40 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції.

Львівська область

У Львові з підозрою на отруєння чадним газом госпіталізували 16-річну дівчину. Газовики тимчасово припинили подачу газу до квартири.

Харківська область

Енергетики заживили 4,6 тисячі точок обліку в одному з населених пунктів, які вимикалися через бойові дії. Внаслідок повторного обстрілу їх знову було знеструмлено. На ранок залишаються без напруги понад 26 тисяч абонентів. Через мережеві обмеження відключено близько 204 тисяч абонентів.

Вінницька область

В одному з населених пунктів власник приватного домоволодіння пошкодив газопровід, а потім самовільно перекрив газову засувку. Через це було припинено газопостачання 78 споживачам. Газовики відновили розподіл газу 75 споживачам. Ще 3 споживачі тимчасово відключені через пошкодження газопроводу.

Волинська область

В одному з населених пунктів під час земляних робіт було пошкоджено газопровід — відключено 10 абонентів.

Донецька область

Внаслідок бойових дій знеструмлено майже 22 тисячі абонентів у 2 населених пунктах. Ремонтні бригади заживили 19,8 тисячі точок обліку у 10 населених пунктах. Залишаються без напруги 48,2 тисячі абонентів у 98 населених пунктах.

Запорізька область

Енергетики заживили понад 700 споживачів, які знеструмлювалися через обстріли та технологічні порушення. Без напруги залишаються понад 3, 7 тисяч абонентів.

Миколаївська область

Газовики відновили розподіл газу 77 споживачам, який переривався через пошкодження газопроводів.

Рівненська область

З технологічних причин припинено газопостачання до двох багатоквартирних будинків — без газу 44 абоненти.

Сумська область

Через технологічне порушення знеструмлювався 181 абонент у 5 населених пунктах. Ремонтні бригади заживили понад 1,6 тисячі точок обліку у 9 населених пунктах, які вимикалися через обстріли. На ранок залишаються без світла 10,3 тисячі абонентів у 87 населених пунктах.

У Сумському районі в одному з населених пунктів внаслідок артобстрілу пошкоджено газопровід. Відключено від газопостачання 86 споживачів.

Херсонська область

У м. Херсон відновлено електропостачання для 159 абонентів. Залишаються знеструмленими 2,8 тисячі точок обліку. В населених пунктах області після нічних обстрілів було відключено 559 абонентів. Всього на Херсонщині залишаються без світла 26,3 тисячі точок обліку.

Чернігівська область

З технологічних причин знеструмлено 151 точку обліку у 2 населених пунктах. Через бойові дії залишаються знеструмленими 1,6 тисячі абонентів у 29 населених пунктах.