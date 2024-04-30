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Парламент Ісландії проголосував за довгострокову підтримку України
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Парламент Ісландії проголосував за довгострокову підтримку України

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Ісландський прапор
Ісландський прапор. Фото: АР

Парламент Ісландії 29 квітня схвалив резолюцію щодо довгострокової підтримки України у період з 2024 до 2028 року.

Про це повідомили в ісландському Міністерстві закордонних справ.

Як підкреслила глава МЗС Тордіс Гильфадоттір, рішуча допомога Україні є найважливішим безпековим питанням, що стоїть перед Ісландією та Європою.

"Міжнародна правова система, на якій ґрунтується наша безпека і рівень життя, опинилася під загрозою через брутальне вторгнення Росії в Україну. Тому ми повинні зробити свій внесок у захист України у рішучий та конкретний спосіб", — заявила дипломатка.

Схвалена резолюція спрямована на підтримку незалежності, суверенітету, кордонів, безпеки цивільних, гуманітарної допомоги та відбудови в Україні.

"Ця пропозиція та відповідні зобов'язання у бюджетному плані закладають міцний фундамент для цілеспрямованої підтримки України", — додала Гильфадоттір.

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