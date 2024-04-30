Практично всі країни Європейського Союзу зазнали впливу російської інтернет-пропаганди перед майбутніми виборами до Європарламенту, які відбудуться на початку червня.

Про це заявив держсекретар Франції у справах Європи Жан-Ноель Барро, пише Bloomberg.

За його словами, зусилля французького уряду щодо боротьби з іноземним втручанням та дезінформацією призвели до виявлення понад 30 нових вебсайтів, які розповсюджують прокремлівську пропаганду по всій Європі.

Це доповнює вже виявлені 193 домени, повідомляє видання.

Міністерство закордонних справ Франції повідомило, що 25 із 27 країн-членів ЄС стали об'єктами атак протягом останніх місяців.

Барро зазначив, що ці інтернет-операції спрямовані на дестабілізацію громадської думки перед голосуванням. Разом зі своїми німецькими та польськими колегами, виступаючи перед журналістами, він закликав соціальні платформи блокувати вебсайти, які беруть участь в операціях іноземного втручання.