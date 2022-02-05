У Перу розбився літак із туристами, ніхто не вижив

У Перу 4 лютого внаслідок авіакатастрофи туристичного літака компанії Aero Santos загинули семеро людей.

Про це повідомляє The Guardian.

Зазначається, що повітряне судно перевозило пасажирів над лініями Наски в перуанській пустелі. Авіакатастрофа сталася неподалік аеродрому Марії Райхе в місті Наска.

За даними поліції, внаслідок катастрофи загинули п'ятеро туристів з Нідерландів і Чилі та двоє місцевих членів екіпажу. Очільник місцевої поліції Едгар Еспіноза припустив, що літак спалахнув після удару об землю. Наразі правоохоронці з'ясовують причину трагедії.

Лінії Наски є об'єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та однією з найпопулярніших туристичних пам'яток Перу. Там розташовані сотні гігантських геогліфів, вік яких перевищує дві тисячі років.

Що відомо

10 жовтня 2021 року у Мензелінському районі на сході Татарстану у результаті жорсткої посадки літака L-410 загинули 15 парашутистів, сімох людей вдалося врятувати.

10 жовтня у Болівії зазнав катастрофи літак, на борту якого перебували співробітники Міністерства охорони здоров'я країни. Внаслідок катастрофи загинули шестеро людей.

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