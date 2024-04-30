У США троє співробітників правоохоронних органів були вбиті, ще четверо поранені під час стрілянини, яка виникла під час вручення підозрюваному ордера на зберігання вогнепальної зброї.

Про це повідомляє Reuters.

Трагедія сталася у місті Шарлотт у штаті Північна Кароліна. Підозрюваного, який ймовірно відкрив вогонь, знайшли мертвим.

Начальник департаменту поліції Джонні Дженнінгс заявив на пресконференції, що троє вбитих офіцерів були частиною оперативної групи.

"Сьогодні абсолютний трагічний день для міста Шарлотт і для професії правоохоронних органів. Сьогодні ми втратили кількох героїв, які просто захищали нашу громаду", — сказав Дженнінгс.

Убиті офіцери намагалися вручити ордер на зберігання вогнепальної зброї. Вони прибули до будинку, де знаходився підозрюваний, і він почав стріляти в офіцерів. Правоохоронці відкрили вогонь у відповідь, і підозрюваний був убитий на передньому дворі.

Потім спецпризначенці затримали двох людей, які були всередині. Вважається, що принаймні один із двох затриманих також стріляв по офіцерах.

Крім трьох убитих поліцейських, четверо співробітників відділу поліції були поранені. Один із них перебуває у важкому стані, ще троє – стабільні.