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У Німеччині поліція застрелила чоловіка з мачете в університеті
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У Німеччині поліція застрелила чоловіка з мачете в університеті

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Німецькі поліцейські
Офіцери поліції біля будівлі державного суду в Галле, Німеччина, 18 квітня 2024 року. AP/Fabrizio Bensch

Поліція Німеччини застрелила чоловіка, який нібито напав з мачете на співробітницю бібліотеки в університеті Мангейма.

Про це пише DW.

Зазначається, що підозрюваний, 31-річний громадянин Німеччини, згодом помер у лікарні.

Інцидент стався, коли чоловік перебував у бібліотеці економічного факультету.

Поліція повідомила, що він напав на працівницю бібліотеки та тримав у руках великий мачете. Офіцери прибули на місце події та відреагували на "загрозливу ситуацію", вистріливши в чоловіка.

Газета Mannheimer Morgen повідомила, що в цей час у будівлі проходили лекції, а людей евакуювали.

Управління кримінальної поліції землі Баден-Вюртемберг розслідує використання поліцією вогнепальної зброї під час інциденту.

За словами прокурора, чоловікові, якого застрелила поліція, було заборонено відвідувати бібліотеку за неодноразову непристойну поведінку в минулому. Чоловік, який був родом із південно-західного міста Саарбрюкен, був відомий поліції.

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