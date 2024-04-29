Частка тих, хто перевіряє інформацію на достовірність, серед ветеранів на 5% більша, ніж серед українців загалом.

Про це свідчать дані Індексу медіаграмотності ветеранської спільноти від ГО "Детектор медіа".

За даними дослідження, 30% ветеранів перевіряють понад 15% інформації, 11% — від 10% до 15%, і 9% перевіряють від 5% до 10% медіаконтенту.

14% учасників опитування заявили, що не стільки перевіряють інформацію на правдивість, скільки шукають повнішу і більш деталізовану. Ще 26% респондентів зізнались у тому, що не перевіряють правдивість медіаконтенту взагалі. Частка тих, хто не робить цього, серед усіх українців — така ж сама.

Значущість проблеми дезінформації визнають 66% ветеранів (серед українців загалом цей показник становить 64%). Частка ветеранів, які перевіряють правдивість інформації, на 5% більша, ніж серед усього населення України (59% проти 54%). 72% ветеранів при цьому орієнтуються на підтвердження новин в інших медіа (у загальній аудиторії таких 66%), 28% шукають першоджерело інформації, на яке є посилання (у загальній аудиторії таких 25%), 30% оцінюють надійність джерела, на яке є посилання (у загальній аудиторії таких 29%).

Мета дослідження: визначити рівень медіаграмотності серед ветеранів.

Методологія: кількісне дослідження, інтерв’ю обличчя-до-обличчя за допомогою планшета за стандартизованим опитувальником (CAPI). Географія: національне дослідження.

Обсяг вибірки: 200 респондентів.

Цільова аудиторія: ветерани війни з РФ.

Географія: національне дослідження.Дослідження не проводилось на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської областей та в АР Крим.

Тип вибірки: цільова.

Польовий етап: 23.12.2022 – 12.01.2023.