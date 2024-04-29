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Україна та ОАЕ завершили переговори про Угоду про всеосяжне економічне партнерство — заява
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Україна та ОАЕ завершили переговори про Угоду про всеосяжне економічне партнерство — заява

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Україна та ОАЕ завершили переговори про Угоду про всеосяжне економічне партнерство
Україна та ОАЕ завершили переговори про Угоду про всеосяжне економічне партнерство. Мінекономіки України

Україна та Об’єднані Арабські Емірати (ОАЕ) ухвалили спільну заяву про завершення переговорів щодо Угоди про всеосяжне економічне партнерство між урядами України та ОАЕ. Заяву підписали перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко та Державний міністр зовнішньої торгівлі ОАЕ Тані бін Ахмед Аль Зеюді.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

“Це перша угода у найбільш економічно просунутому регіоні Близького Сходу. Вона охоплює не лише Об’єднані Арабські Емірати, але загалом регіони Затоки. Тобто це вихід не лише на ринок Еміратів, а на глобальний ринок”, — пояснила Юлія Свириденко.

Зазначається, що Угода про всеосяжне економічне партнерство між урядами України та ОАЕ:

  • є всеохоплюючою, тобто включає товари, послуги, інвестиції, цифрову торгівлю та інше;
  • сприятиме покращенню умов торгівлі між країнами, зростанню обсягів товарів та послуг шляхом зниження тарифних бар'єрів;
  • стимулюватиме інвестиційне співробітництво.

Угода буде підписана після проходження внутрішньодержавних процедур в Україні та ОАЕ.

Як пише Bloomberg, ненафтова торгівля між двома країнами минулого року становила 386 мільйонів доларів США, порівняно з понад 800 мільйонами доларів до повномасштабного вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року. Про це заявив в інтерв’ю державний міністр зовнішньої торгівлі ОАЕ Тані Аль-Зейоуді. За його словами, падіння торгівлі не характерне для країни Перської затоки, і подібні тенденції з Україною з початку війни можна спостерігати по всьому світу.

Як відзначає видання, Угода завершує торговельну угоду, про яку було оголошено два роки тому, і є частиною мети ОАЕ щодо розширення зовнішньої торгівлі, не пов’язаної з нафтою, з кількома країнами.

Згідно з опублікованою в понеділок заявою, угода спрямована на пом’якшення або скасування тарифів на деякі продукти та зміцнення ланцюжків поставок у ширший регіон для основних експортних товарів, таких як зерно, машини та метали.

“Україна є мостом для нашого експорту в Європу та важливим джерелом для нашого імпорту, пов’язаного з продовольчою безпекою”, — йдеться у заяві Аль-Зейоуді.

За його словами, Угода “надасть українським компаніям і підприємцям нову платформу, яка дозволить їм виходити на зростаючі ринки Азії та Африки через ОАЕ”.

Аль-Зейуді зазначив, що угода “зіграє активну роль у відродженні української економіки та надасть нові можливості для бізнес-спільнот двох дружніх країн”.

“Це не класична угода про вільну торгівлю, вона всеосяжна, і включає в себе товари, послуги, інвестиції, цифрову торгівлю і так далі”, — сказала міністерка економіки України Юлія Свириденко. Міністерство заявило, що внаслідок угоди очікує зростання експорту металів і рослинної олії.

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