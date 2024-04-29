Україна та Об’єднані Арабські Емірати (ОАЕ) ухвалили спільну заяву про завершення переговорів щодо Угоди про всеосяжне економічне партнерство між урядами України та ОАЕ. Заяву підписали перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко та Державний міністр зовнішньої торгівлі ОАЕ Тані бін Ахмед Аль Зеюді.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

“Це перша угода у найбільш економічно просунутому регіоні Близького Сходу. Вона охоплює не лише Об’єднані Арабські Емірати, але загалом регіони Затоки. Тобто це вихід не лише на ринок Еміратів, а на глобальний ринок”, — пояснила Юлія Свириденко.

Зазначається, що Угода про всеосяжне економічне партнерство між урядами України та ОАЕ:

є всеохоплюючою, тобто включає товари, послуги, інвестиції, цифрову торгівлю та інше;

сприятиме покращенню умов торгівлі між країнами, зростанню обсягів товарів та послуг шляхом зниження тарифних бар'єрів;

стимулюватиме інвестиційне співробітництво.

Угода буде підписана після проходження внутрішньодержавних процедур в Україні та ОАЕ.

Як пише Bloomberg, ненафтова торгівля між двома країнами минулого року становила 386 мільйонів доларів США, порівняно з понад 800 мільйонами доларів до повномасштабного вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року. Про це заявив в інтерв’ю державний міністр зовнішньої торгівлі ОАЕ Тані Аль-Зейоуді. За його словами, падіння торгівлі не характерне для країни Перської затоки, і подібні тенденції з Україною з початку війни можна спостерігати по всьому світу.

Як відзначає видання, Угода завершує торговельну угоду, про яку було оголошено два роки тому, і є частиною мети ОАЕ щодо розширення зовнішньої торгівлі, не пов’язаної з нафтою, з кількома країнами.

Згідно з опублікованою в понеділок заявою, угода спрямована на пом’якшення або скасування тарифів на деякі продукти та зміцнення ланцюжків поставок у ширший регіон для основних експортних товарів, таких як зерно, машини та метали.

“Україна є мостом для нашого експорту в Європу та важливим джерелом для нашого імпорту, пов’язаного з продовольчою безпекою”, — йдеться у заяві Аль-Зейоуді.

За його словами, Угода “надасть українським компаніям і підприємцям нову платформу, яка дозволить їм виходити на зростаючі ринки Азії та Африки через ОАЕ”.

Аль-Зейуді зазначив, що угода “зіграє активну роль у відродженні української економіки та надасть нові можливості для бізнес-спільнот двох дружніх країн”.

“Це не класична угода про вільну торгівлю, вона всеосяжна, і включає в себе товари, послуги, інвестиції, цифрову торгівлю і так далі”, — сказала міністерка економіки України Юлія Свириденко. Міністерство заявило, що внаслідок угоди очікує зростання експорту металів і рослинної олії.