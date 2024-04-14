Львівські розробники запустили перший український мобільний ігровий симулятор для тренування навичок з тактичної медицини та домедичної допомоги – LifesaverSIM. Всі українці, незалежно від їх географічного розташування, можуть отримати повний доступ до симулятора, підтвердивши своє громадянство через застосунок "Дія".

Про це повідомляє команда "Дії", а також Львівська міська рада.

Зазначається, що LifesaverSIM створили учасники Brave1 — кластера підтримки Defense Tech розробок в Україні для Сил оборони.

"Цивільні українці, які хочуть навчитися надавати допомогу та рятувати життя, теж можуть пройти навчання. Розробники інтегрували "Дію" для верифікації, щоб українці отримали безоплатний доступ. Після встановлення застосунку та активації облікового запису всі матеріали будуть доступні без підключення до інтернету", — йдеться у повідомленні.

При цьому наголошується, що це перший навчальний курс LifesaverSIM для військових ASM. Він створений разом із досвідченими інструкторами та бойовими медиками, відповідає настановам Комітету TCCC і стандарту НАТО та враховує всі важливі аспекти надання допомоги на полі бою. Згодом у застосунку з’являться інші навчальні курси.

"Завантажуйте LifesaverSIM з Apple AppStore та Google Play та верифікуйтеся з "Дією". Детальніше — на сайті. Підготуйтеся до ситуацій, коли ваші навички можуть врятувати життя", — додали у команді "Дії".

Як йдеться на сайті Львівської міської ради, команда розробників застосунку LifesaverSIM має понад 10 років досвіду у розробці ігор різних жанрів та для різних платформ: multiplayer-ігри для ПК та консолей, мобільні проєкти, симулятори та прикладні ігри для медичного застосування. Також у складі команди є колишні та чинні військовослужбовці, що допомагає розробникам розуміти потреби Сил оборони та створювати актуальні інноваційні рішення.

26 квітня 2023 року в Україні запустили Defence Tech кластер Brave1. Він став єдиною платформою для співпраці розробників військових технологій з компаніями, державою та армією. Платформа дозволить збільшити виробництво зброї та техніки.