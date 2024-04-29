Reuters: китайські фірми йдуть у "підпілля" через платежі Росії

Великі банки Китаю обмежують платежі на операції з Росією через занепокоєння санкціями США.

Про це пише Reuters.

США запровадили низку санкцій проти Росії та російських організацій після того, як країна почала агресію проти України у 2022 році.

Тепер загроза поширити їх на банки в Китаї — країні, яку Вашингтон звинувачує у "потужності" військових зусиль Москви — впливає на фінансування, навіть якщо йдеться про невійськову торгівлю Китаю та Росії.

Це створює дедалі більшу проблему для дрібних китайських експортерів, повідомили сім торгових і банківських джерел, знайомих із ситуацією.

Оскільки великі банки Китаю відмовляються від фінансування транзакцій, пов’язаних з Росією, деякі китайські компанії звертаються до невеликих банків на кордоні та підпільних каналів фінансування, таких як грошові брокери – навіть заборонена криптовалюта – повідомили Reuters джерела.

Інші повністю пішли з російського ринку, повідомили джерела.

"Ви просто не можете належним чином вести бізнес, використовуючи офіційні канали", — сказав Ван, оскільки великим банкам тепер потрібні місяці, а не дні, щоб провести платежі з Росії, що змушує його підключатися до нетрадиційних платіжних каналів або згортати свій бізнес.

Банкір одного з державних банків Китаю заявив, що він посилив перевірку пов’язаних з Росією компаній, щоб запобігти ризику санкцій.

"Головна причина — уникнути непотрібних проблем", — сказав банкір, який побажав залишитися неназваним.

За словами джерел, з минулого місяця китайські банки посилили перевірку транзакцій, пов’язаних з Росією, або взагалі припинили бізнес, щоб уникнути санкцій США.

"Транзакції між Китаєм і Росією дедалі частіше проходитимуть через підпільні канали. Але ці методи несуть значні ризики", — сказав керівник торгової організації в південно-східній провінції, яка представляє китайський бізнес з російськими інтересами.