Прем'єрка Італії Мелоні балотуватиметься на вибори у Європарламент

Очільниця уряду Італії Джорджія Мелоні оголосила, що висуватиме свою кандидатуру на виборах до Європарламенту, які відбудуться на початку червня цього року.

Про це повідомляє агентство Reuters, посилаючись на заяву політикині, яку вона зробила 28 квітня на партійній конференції в місті Пескара.

Зазначається, що кандидатура Мелоні буде першою у виборчих бюлетенях від керівної партії "Брати Італії" в усіх п’яти італійських виборчих округах на європейських виборах.

Італійська прем’єрка намагатиметься посилити підтримку своєї партії однак, як зазначає агентство, в разі обрання вона не займе місце в Європарламенті.

"Ми хочемо зробити в Європі те, що ми зробили в Італії... створити більшість, яка об'єднає правоцентристські сили, і відправити лівих в опозицію", – сказала Мелоні.

Вона пообіцяла, що не використає "жодної хвилини" свого перебування на посаді прем'єр-міністра для передвиборчої кампанії. Згідно з останніми опитуваннями, її партія є найпопулярнішою в Італії з 27% підтримки.

Раніше президент Ради ЄС Шарль Мішель оголосив, що балотуватиметься на виборах до Європейського парламенту в червні. У разі обрання він піде у відставку з поста президента.

У разі його обрання прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан може тимчасово очолити Раду ЄС, якщо лідери ЄС не зможуть швидко домовитися про наступника Мішеля на посаді.