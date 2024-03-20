Мелоні виступила проти відправлення західних військ в Україну — Bloomberg

Італія виступає проти будь-якого виду прямого втручання в Україну, навіть якщо вона продовжує повністю підтримувати країну, яка зазнала вторгнення Росії.

Про це заявила прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні під час виступу в Сенаті напередодні саміту лідерів ЄС, передає Bloomberg.

За її словами, будь-яке пряме військове втручання "приведе до небезпечної ескалації".

Мелоні розкритикувала президента Франції Еммануеля Макрона, який тиснув на канцлера Німеччини Олафа Шольца, щоб той зайняв рішучішу позицію, попереджаючи про "екзистенційну" загрозу, яку Росія становить для ЄС.

Мелоні зазначила, що переговори з Путіним марні: як можна "сидіти за столом переговорів з тим, хто ніколи не поважав жодних домовленостей?"

У своєму коментарі Мелоні також обговорила втручання Ізраїлю в Газу, заявивши, що вона проти наземної операції в Рафаху.

Що відомо про заяву Макрона щодо військ західних країн в Україні

Наприкінці лютого президент Франції Еммануель Макрон не виключив, що європейські держави надішлють війська в Україну, але попередив, що на даному етапі немає консенсусу, бо союзники погодилися докладати більше зусиль, аби швидше доставити боєприпаси. Відповідна заява спровокувала низку відповідей союзників, які оголосили, що не мають наміру відправляти своїх солдатів на територію України.

4 березня посол Франції в Україні Гаель Вейсьєр повідомив, що можливість відправки військ в Україну залежатиме від кожної держави-партнера окремо, "якщо хтось вирішить це зробити".

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський 8 березня заявив, що не виключає можливої ​​присутності військ НАТО в Україні.