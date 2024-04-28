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Протягом доби ЗСУ 112 разів вступали у бойові зіткнення з армією РФ — Генштаб
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Протягом доби ЗСУ 112 разів вступали у бойові зіткнення з армією РФ — Генштаб

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ЗСУ, Україна
Українські військовослужбовці 28-ї окремої механізованої бригади ведуть вогонь з міномету у бік позицій військ РФ на передовій поблизу міста Бахмут, Донеччина, Україна, 15 березня 2024 року. REUTERS/Oleksandr Ratushniak/File Photo

Збройні сили України продовжують утримувати позиції та відбивають штурми російських підрозділів на кількох напрямках. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Загалом протягом минулої доби на фронті відбулося 112 бойових зіткнень з армією РФ.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ 28 квітня.

"Загалом, противник завдав 1 ракетного та 49 авіаційних ударів, здійснив 77 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях Сил оборони та населених пунктах України", — йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Яка ситуація на фронті

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань російських підрозділів не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Завдав авіаудару в районі населеного пункту Велика Писарівка Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Карповичі, Прогрес Чернігівської області; Іскрисківщина, Басівка Сумської області.

На Куп’янському напрямку ЗСУ відбили 4 атаки в районах населених пунктів Берестове Харківської області та Стельмахівка Луганської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Синьківка, Степова Новоселівка, Піщане Харківської області.

На Лиманському напрямку Силами оборони відбито 14 атак у районах населених пунктів Копанки, Новосергіївка Харківської області; Макіївка, Невське, Серебрянське лісництво Луганської області; Терни Донецької області. Противник завдав авіаудару в районі Серебрянського лісництва. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед яких Макіївка Луганської області; Терни, Ямполівка, Зарічне Донецької області.

На Бахмутському напрямку ЗСУ відбили 24 атаки в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Виїмка, Григорівка, Іванівське, Кліщіївка, Новий, Андріївка Донецької області, де намагався покращити тактичне положення. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Спірне Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося понад 10 населених пунктів, зокрема, Калинівка, Часів Яр, Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку Силами оборони відбито 40 атак у районах населених пунктів Новокалинове, Керамік, Архангельське, Уманське, Сокіл, Очеретине, Калинове, Соловйове, Новопокровське, Новоселівка Перша та Семенівка Донецької області, де окупанти намагались витіснити українські підрозділи із займаних рубежів. Також, противник завдав авіаційних ударів у районах населених пунктів Олександропіль та Очеретине Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед яких Архангельське, Сокіл та Новопокровське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати армію РФ у районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Водяне, Новомихайлівка, Урожайне Донецької області, де вона за підтримки авіації 11 разів намагався прорвати оборону. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились близько 10 населених пунктів, серед яких Красногорівка, Парасковіївка, Вугледар Донецької області.

На Оріхівському напрямку росіяни за підтримки авіації 3 рази атакував позиції ЗСУ в районі Старомайорського Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, серед яких Малинівка, Білогір’я, Роботине, П’ятихатки Запорізької області.

На Херсонському напрямку російські окупанти не відмовляються від наміру витіснити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. За підтримки авіації, 3 рази атакували позиції ЗСУ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області. Також, завдали авіаційних ударів у районах населених пунктів Костирка, Берислав, Новоберислав, Придніпровське, Велетенське, Кізомис Херсонської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед яких Іванівка, Новотягинка, Велетенське, Кізомис Херсонської області.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 3 районах зосередження особового складу противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 пункту управління армії РФ.

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