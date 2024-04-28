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Близько 90% японців підтримують ідею про передачу імператорського престолу жінкам — Kyodo
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Близько 90% японців підтримують ідею про передачу імператорського престолу жінкам — Kyodo

Опитування
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Японія
Японський імператор Нарухіто та імператриця Масако,Токіо, Японія, 26 квітня 2024 року. Kyodo News via Getty Images

Близько 90% японців підтримують ідею відмови від існуючого правила передачі імператорського престолу лише по чоловічій лінії.

Про це свідчать результати опитування, проведеного агентством Kyodo News.

Зокрема 72% респондентів сказали, що "відчувають кризу" щодо стабільності імперського престолонаступництва.

Загалом 52% респондентів заявили, що згодні з відстрочкою, а 46% сказали, що не згодні.

Щодо дискусій престолонаступництва, то 35% сказали, що "розмова має початися якнайшвидше". Ще 26% сказали, що це питання слід ретельно обговорити в майбутньому, а 19% вважають, що його слід обговорити під час моніторингу ситуації навколо принца Хісахіто.

Половина респондентів, які підтримали ідею правління імператриці, заявили, що гендерні відмінності не важливі для монарха. Тим часом найпоширенішою причиною несхвалення цієї ідеї, яку назвали 45% тих, хто виступає проти цієї концепції, було переконання, що спадкоємність чоловіків є "культурно прийнятною".

Загалом 84% заявили, що вони підтримують або певною мірою підтримують ідею імператора, що походить від материнської лінії.

Хоча в Японії було вісім імператриць по батьківській лінії, причому остання зайняла трон у 18 столітті, серед 126 імператорів в історії ніколи не було жодного імператора з материнської лінії.

Нині престол передається лише по чоловічій лінії. З цим пов'язані побоювання щодо майбутнього імператорської сім'ї, оскільки у нинішнього імператора Нарухіто лише три потенційні спадкоємці: молодший брат 58-річний принц Акісіно, його син і племінник імператора 17-річний принц Хісахіто, а також 88-річний дядько Нарухіто.

Закон про імператорський дім від 1947 року обмежує спадкоємців чоловіком, імператором по лінії батька, і передбачає, що королівські жінки залишають імператорську сім’ю, виходячи заміж за простолюдина.

У 2021 році урядова комісія, якій було доручено вивчити способи забезпечення стабільної імперської спадкоємності, відклала рішення про те, чи дозволяти жінкам або членам материнської лінії вступати на престол.

Однак розмови про жінку-імператора зайшли в "глухий кут", попри широке схвалення громадськості, оскільки, за словами колишнього судді Верховного суду Іцуо Сонобе, який очолював комісію при адміністрації колишнього прем’єр-міністра Дзюнітіро Коїдзумі, "японський уряд і суспільство зосереджені на чоловіках".

В інших країнах були жінки-монархи, наприклад покійна королева Великої Британії Єлизавета II та королева Данії Маргрете II, яка зреклася престолу в січні цього року.

Результати поштового опитування, проведеного в березні та квітні цього року напередодні п’ятої річниці сходження імператора Нарухіто на престол, демонструють, наскільки більшість японців схвалює надання права правління жінкам, враховуючи, що престолонаступництво наразі обмежене чоловіками по батьківській лінії. Останнє опитування Kyodo охопило 3000 людей віком від 18 років по всій країні.

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