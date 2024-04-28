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МЗС Італії викликало посла РФ через передачу "Газпрому" активів італійської компанії Ariston
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МЗС Італії викликало посла РФ через передачу "Газпрому" активів італійської компанії Ariston

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МЗС Італії викликало посла РФ через передачу Газпрому активів італійської компанії Ariston
Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні. AP

МЗС Італії викликало посла Росії у Римі після того, як Москва передала дочірню компанію італійської групи Ariston Thermo Group під “тимчасове управління” державного енергетичного гіганта “Газпром”.

Про це повідомляє Euractiv.

“Уряд вимагає роз’яснень щодо націоналізації Ariston Thermo Group”, — заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні.

Він додав, що попросив високопоставленого посадовця МЗС Італії викликати посла Росії.

Раніше Таяні заявив, що розмовляв з топменеджерами Ariston, і Рим, за його словами, готовий захищати бізнес на всіх міжнародних ринках.

Речник ЄС засудив цей крок Москви, назвавши його ще одним доказом нехтування Росією міжнародним правом і правилами, та закликав скасувати його, пише видання.

У п’ятницю в Росії опублікували відповідний указ за підписом президента РФ Володимира Путіна. Сам документ датований днем раніше. Він передає контроль над 100% акцій компаній Ariston Thermo Rus, що належить Ariston Holding NV, і BSH Household Appliances, що належить BSH Hausgerate GmbH, дочірній компанії “Газпром побутові системи”, яка є частиною “Газпрому”.

У Росії називають ці кроки відповіддю на санкції Заходу проти російських компаній.

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