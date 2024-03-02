Байден зустрівся з прем'єркою Італії та привітав її позицію щодо України

Президент США Джо Байден зустрівся у Білому домі з прем'єр-міністеркою Італії Джорджі Мелоні та привітав її непохитну підтримку України.

Про це повідомили на сайті Білого дому.

"Я хочу подякувати вам за непохитну підтримку України з боку Італії", — сказав Байден, сидячи з Мелоні перед каміном в Овальному кабінеті Білого дому.

"Ми підтримуємо один одного — і Україну теж", — додав він.

Байден намагався запевнити Мелоні у тому, що він зможе переконати республіканців у Конгресі припинити блокувати військової допомоги Україні. Мелоні, чия країна головує у "Великій сімці", заявила, що Україна буде головною темою на саміті лідерів в Італії у червні.

"Ми маємо намір насамперед підтвердити міжнародний порядок, який ґрунтується на правилах, що захищає свободу і дає Україні світ", – заявила Мелоні.

Президент Байден і прем’єр-міністр Мелоні підтвердили свою непохитну підтримку України в її боротьбі з російською агресією.

Політики обмінялися думками щодо цілей Італії під час її головування у Великій сімці, зокрема постійну підтримку України, сталий розвиток, продовольчу та енергетичну безпеку, міграцію, а також співпрацю у сфері штучного інтелекту та продовження спільних зусиль на підтримку Партнерства з глобальної інфраструктури та інвестицій.

Очільники двох країн також погодилися з важливістю надання допомоги сектору Газа в умовах наступу Ізраїлю. Байден оголосив, що США почнуть скидати гуманітарну допомогу для жителів Гази з повітря.

Президент Байден і прем’єр-міністр Мелоні обговорили майбутній саміт лідерів Великої сімки в Апулії та саміт НАТО у Вашингтоні, підкресливши життєву важливість трансатлантичних відносин і їх центральну роль у вирішенні глобальних викликів.