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"Калібри", Х-101/Х-555 та "Іскандери". Сили ППО вночі знищили 21 російську ракету — Олещук
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"Калібри", Х-101/Х-555 та "Іскандери". Сили ППО вночі знищили 21 російську ракету — Олещук

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ЗРК Patriot
ЗРК Patriot. Фото: Associated Press

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук заявив, що українські військові 27 квітня знищили 21 російську ракету.

Про це генерал-лейтенант повідомив у своєму Telegram-каналі.

За словами Олещука, всього армія РФ застосувала 34 ракети повітряного, наземного та морського базування:

  • 9 крилатих ракет X-101/X-555 з літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків Саратовська область — Росія);
  • 9 керованих авіаційних ракет X-59/X-69 (з повітряного простору Бєлгородської області та акваторії Азовського моря);
  • 2 зенітні керовані ракети С-300 (із Бєлгородської області — РФ);
  • 2 крилаті ракети "Іскандер-К" (з Криму);
  • 4 аеробалістичні ракети X-47M2 "Кинджал" із літаків МіГ-31К (з Рязанської та Тамбовської області — Росія);
  • 8 крилатих ракет "Калібр" (із акваторії Чорного моря).

Командувач ПС ЗСУ зазначив, що до відбиття повітряного нападу залучали винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби.

"У результаті протиповітряного бою знищено 21 повітряну ціль: 6 крилатих ракет X-101/X-555, 8 керованих авіаційних ракет X-59/X-69, 1 крилату ракету "Іскандер-К", 6 крилатих ракет "Калібр", — вказав генерал-лейтенант.

Олещук висловив вдячність усім підрозділам, які вночі 27 квітня відбивали ракетну атаку російських окупантів по території України.

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