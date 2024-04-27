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Минулої доби на фронті відбулося понад 90 бойових зіткнень — Генштаб
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Минулої доби на фронті відбулося понад 90 бойових зіткнень — Генштаб

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Українські військові
Українські військові. AP/Alex Babenko

Українські військові продовжують завдавати російським окупантам втрат у живій силі та техніці, виснажують армію РФ вздовж усієї лінії фронту.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ вранці 27 квітня.

Минулої доби росіяни здійснили 12 ракетних і 76 авіаційних ударів та 83 обстріли з РСЗВ. Є загиблі й поранені серед мирного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

На фронті протягом 26 квітня відбулось 94 бойових зіткнення.

Під вогнем артилерії окупантів опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Яка ситуація на полі бою

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках армія РФ зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність для недопущення перекидання українських підрозділів.

На Куп'янському напрямку ЗСУ відбили 10 атак в районах населених пунктів Кислівка, Берестове Харківської області та Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку росіяни 14 разів атакували позиції Сил оборони біля Дружелюбівки Харківської області, Греківки та Серебрянського лісництва Луганської області, Тернів та південніше Зарічного на Донеччині.

На Бахмутському напрямку українські військові відбили 10 атак у районах населених пунктів Білогорівка Луганської та Новий, Виїмка, Спірне, Іванівське і Кліщіївка Донецької областей.

На Авдіївському напрямку ЗСУ відбили 29 атак у районах населених пунктів Архангельське, Керамік, Очеретине, Семенівка, Уманське, Калинове.

На Новопавлівському напрямку українські військові продовжують стримувати окупантів у районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Пречистівка та Урожайне, де армія РФ 17 разів намагалася прорвати оборону.

На Оріхівському напрямку росіяни 3 рази атакували позиції ЗСУ в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного на Запоріжжі.

На Херсонському напрямку окупанти не відмовляються від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби армія РФ здійснила 4 безуспішні атаки на позиції Сил оборони.

ЗСУ продовжують активними діями завдавати росіянам втрат у живій силі та техніці, виснажують окупантів уздовж всієї лінії бойового зіткнення.

Українська авіація вдарила по 14 районах зосередження особового складу армії РФ, а підрозділи ракетних військ уразили:

  • 2 райони зосередження особового складу;
  • 1 РЛС;
  • 1 склад боєприпасів;
  • 3 засоби ППО;
  • 1 станцію РЕБ;
  • 1 склад матеріально-технічних засобів.

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