Німеччина у пʼятницю, 26 квітня, піднімала у небо винищувачі для перехоплення російського військового літака Іл-20 над Балтійським морем.
Про це повідомляють Повітряні сили Німеччини (Люфтваффе).
Російський літак Іл-20 (COOT-A) ідентифікували у міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем. Після фіксації повітряного судна, німецькі винищувачі здійснили виліт з авіабази Лааге.
"Наші німецькі винищувачі Eurofighters вилетіли з Laage для Alpha Scramble сьогодні близько 12:45", — йдеться в повідомленні.
Після того, як російський Іл-20 (COOT-A) ідентифікували при порушенні повітряного простору над Балтійським морем, його рух супроводжувався німецькими Eurofighters.
Польські Збройні сили неодноразово вживали подібних заходів в останні тижні через загрозу з боку Росії.
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