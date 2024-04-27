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Німеччина піднімала винищувачі через проліт російського Іл-20
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Німеччина піднімала винищувачі через проліт російського Іл-20

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Російський Іл-20
Російський Іл-20. Х/Team_Luftwaffe

Німеччина у пʼятницю, 26 квітня, піднімала у небо винищувачі для перехоплення російського військового літака Іл-20 над Балтійським морем.

Про це повідомляють Повітряні сили Німеччини (Люфтваффе).

Російський літак Іл-20 (COOT-A) ідентифікували у міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем. Після фіксації повітряного судна, німецькі винищувачі здійснили виліт з авіабази Лааге.

"Наші німецькі винищувачі Eurofighters вилетіли з Laage для Alpha Scramble сьогодні близько 12:45", — йдеться в повідомленні.

Після того, як російський Іл-20 (COOT-A) ідентифікували при порушенні повітряного простору над Балтійським морем, його рух супроводжувався німецькими Eurofighters.

Польські Збройні сили неодноразово вживали подібних заходів в останні тижні через загрозу з боку Росії.

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