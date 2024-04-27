Росіяни в усіх школах на тимчасово окупованих територіях України хочуть запровадити новий предмет – курс з управління БПЛА. Проте навчитися цьому має кожен учень.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Окупаційна влада обіцяє оснастити навчальні заклади учбовими безпілотниками працівниками для організації навчання. Зважаючи на критичний брак педагогів на тимчасово окупованих територіях, до таких занять скоріш за все будуть залучати саме російських військових.

"Тепер окрім залучення дітей до виробництва зброї, окупанти ще й готуватимуть малолітніх до ймовірного виконання бойових завдань", — йдеться у повідомленні.

У ЦНС зазначають, що такі дії окупаційної влади суперечать міжнародним нормам та стандартам у сфері освіти.

"Залучення неповнолітніх до подібних заходів порушує їхнє право на невтручання у війну та на захист від військового використання", — пише ЦНС.

Відомо, що на ТОТ через нестачу педагогічних працівників, окупанти призначають директорами навчальних заходів двірників і лаборантів. До того ж росіяни сформували орган контролю пропаганди у школах окупованих територій.