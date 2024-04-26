У Німеччині підліток покинув будинок, щоб жити в поїзді та подорожувати

У Німеччині 17-річний хлопець Лассе Столлі вирішив покинути батьківський будинок та став жити у поїздах. Такий спосіб життя юнак веде вже півтора року і побував у багатьох куточках країни.

Про життя підлітка розповіло німецьке видання DW.

Батьки Лассе не відразу прийняли його ідею подорожувати, але врешті-решт вони піддалися умовлянню юнака. Півтора роки тому Лассе покинув рідне містечко Фокбек.

Хлопець працює програмістом і живе виключно у поїздах. Він спить під стуком коліс нічного поїзда, а вдень — працює. В середньому Лассе проїжджає близько 1 000 кілометрів за добу.Лассе Столлі за майже 10 тисяч євро купив проїзний на німецькій залізниці на рік у першому класі. Перші місяці хлопцеві було важко жити за графіком залізничних повідомлень, і він постійно боявся запізнитися на нічний поїзд, але з часом звик.

"Зранку думаю, чи хочу я поїхати в Альпи чи поплавати у Балтійському морі. Перші два-три місяці я погано спав і часто відчував втому. Зараз справи вже набагато краще", — каже хлопець.

Він побував у різних куточках Німеччини, від моря до Альп, а також Мюнхен, Берлін та інші великі міста. Проїзд та робота в інтернеті дозволяють йому досліджувати рідну країну без поспіху.

Пере речі хлопець у лаунж-зоні на вокзалах, оскільки має туди доступ через статусний квиток, та вивішує одяг у нічному поїзді, у якому їде. Також там Столлі снідає та миється.