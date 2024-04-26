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38 років після вибуху в Чорнобилі: про життя тих, хто вів боротьбу з (не) мирним атомом. СУСПІЛЬНЕ | ЛЮДИ
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38 років після вибуху в Чорнобилі: про життя тих, хто вів боротьбу з (не) мирним атомом. СУСПІЛЬНЕ | ЛЮДИ

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Минуло тридцять вісім років, відколи зайнявся четвертий реактор на Чорнобильській АЕС. Нині про Чорнобиль відомо в усьому світі. Ця аварія — одна з найбільших техногенних катастроф в історії людства.

У Черкаському обласному відділенні радіаційного захисту населення у 2024 році понад шість тисяч пацієнтів, розповіла завідувачка Лариса Дудник. Подружжя ліквідаторів з Чорнобиля Ольга та Микола Фещенки живуть у Черкасах. Протягом двадцяти восьми років двічі на рік ділять одну лікарняну палату. Пані Ольга та пан Микола — педагоги, у 1986 році — працювали в Чорнобилі. Новина про пожежу на атомній електростанції їх застала вдома.

В день тридцять восьмих роковин аварії на Чорнобильській АЕС — історія тих, хто поклав своє здоров'я у боротьбі з (не) мирним атомом.

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