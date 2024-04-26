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Роковини Чорнобильської катастрофи: Зеленський закликав світ тиснути на РФ, щоб деокупувати ЗАЕС
ЗеленськийЧАЕСЧорнобильЗАЕСВторгнення Росії в УкраїнуПодіїПолітика

Роковини Чорнобильської катастрофи: Зеленський закликав світ тиснути на РФ, щоб деокупувати ЗАЕС

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Чорнобиль, аварія на ЧАЕС: Зеленський закликав світ тиснути на РФ щоб деокупувати ЗАЕС
Аварія на ЧАЕС. Центральний державний кінофотофоноархів України ім. Г. С. Пшеничного

26 квітня, у день 38-х роковин Чорнобильської катастрофи, президент України Володимир Зеленський вшанував ліквідаторів аварії на ЧАЕС та закликав світ тиснути на Росію задля деокупації Запорізької АЕС.

Про це йдеться у пості президента у соцмережах.

​​Як відзначив Зеленський, радіація не визнає кордонів та не розрізняє державних прапорів. За його словами, Чорнобильська катастрофа продемонструвала світові, як швидко можуть постати смертельні загрози. Десятки тисяч людей ціною свого здоров’я та життя зупинили розростання Чорнобильської катастрофи та ліквідовували її страшні наслідки в 1986 році й роки потому, додав він.

Зеленський нагадав, що під час вторгнення РФ в Україну 35 днів Чорнобильська атомна станція була в окупації. Російські солдати розграбували лабораторії, взяли в полон охорону й знущалися з персоналу, використовували її для розгортання подальших воєнних дій.

“Уже 785 днів найбільша у Європі Запорізька атомна станція в заручниках у російських терористів. І це обов’язок усього світу — тиснути на Росію так, щоб ЗАЕС була звільнена й повернута під повний контроль України та щоб усі атомні об’єкти в Україні були убезпечені від російських ударів”, — заявив президент.

Він наголосив, що лише це гарантуватиме, що світ не зазнає нових радіаційних катастроф — саме того, чим загрожує кожен день перебування російських окупантів на ЗАЕС.

26 квітня 1986 року о 01.23 на четвертому енергоблоці Чорнобильської АЕС стався потужний хімічний вибух, який спричинив руйнування частини реакторного блоку і машинного залу. Виникла пожежа, яка перекинулася на дах третього енергоблока. Вогонь гасили до 5 години ранку. Проте у середині самого четвертого блоку його вдалося ліквідувати лише 10 травня, коли більша частина графіту згоріла.

Після вибуху та пожежі утворилася радіоактивна хмара, яка накрила не лише території сучасної України, Білорусі та Росії, а й багатьох європейських країн – Швеції, Австрії, Норвегії, Німеччини, Фінляндії, Греції, Румунії, Словенії, Литви, Латвії. За Міжнародною шкалою ядерних подій (INES) цю аварію класифікували за найвищим – сьомим рівнем небезпеки.

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