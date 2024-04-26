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Естонія передала Україні два патрульні катери
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Естонія передала Україні два патрульні катери

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Естонія передала Україні два патрульні катери
Естонія передала Україні два патрульні катери. Міноборони Естонії

Естонія у координації з Данією передала Україні два патрульні катери для захисту морських шляхів у Чорному морі.

Про це Міноборони Естонії повідомило у соцмережі Х.

“І ось знову! Естонія передала Україні два патрульні катери у координації з союзником Данією”, — йдеться у повідомленні.

У Міноборони Естонії додали, що така допомога допомагає Україні убезпечити життєво важливі морські шляхи та захистити свої води, щоб зупинити російську агресію.

Станом на 3 квітня Україна отримала від Естонії понад 520 мільйонів євро оборонної допомоги, що становить близько 1,4% її ВВП. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на спільній пресконференції з прем’єр-міністеркою Каєю Каллас.

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