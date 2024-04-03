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Україна отримала від Естонії понад 520 мільйонів євро оборонної допомоги — Шмигаль
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Україна отримала від Естонії понад 520 мільйонів євро оборонної допомоги — Шмигаль

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Шмигаль, Каллас
Денис Шмигаль і Кая Каллас у Таллінні 3 квітня 2024 року. Пресслужба Кабінету міністрів

Станом на сьогодні Україна отримала Від Естонії понад 520 мільйонів євро оборонної допомоги, що становить близько 1,4% її ВВП.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на спільній пресконференції з прем’єр-міністеркою Каєю Каллас.

"Ми вдячні за нещодавній 18 пакет військової допомоги, який включав гострі потреби 155-мм артилерійських снарядів", — сказав він.

За словами Шмигаля, підтримка Естонії стає довгостроковою.

"Уряд Естонії розробив стратегію для перемоги України, згідно з якою щорічна допомога на оборону Україні становить 0,25% ВВП протягом наступних чотирьох років", — сказав прем'єр.

Він також зазначив, що Естонія відіграє лідерську роль у євроатлантичній та європейській інтеграції України і додав, що у Києві очікують розпочати переговори про вступ до ЄС вже в найближчі місяці.

"Розраховуємо й на підтримку Естонією рішення щодо продовження "економічного безвізу". Від безмитної торгівлі виграють не тільки українські, але і європейські компанії", — сказав Шмигаль.

Під час зустрічі сторони підписали спільну заяву, у якій зафіксували основні позиції. А також обговорили компенсацію Росією завданих Україні збитків.

"Естонія уже завершила розробку механізму компенсації, який передбачає використання російських коштів на потреби України. З нетерпінням очікуємо на його остаточне схвалення", — зазначив Шмигаль.

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