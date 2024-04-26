На ранок в Україні знеструмлені 388 населених пунктів. Споживання знову зростає. В енергосистемі зберігається дефіцит. Україна отримує аварійну допомогу від Європи.

Про це у п’ятницю, 26 квітня, повідомили в “Укренерго”.

Через бойові дії є нові знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Харківській областях.

З технічних причин є знеструмлення у Дніпропетровській області.

Протягом доби діють обмеження споживання на Харківщині. На ранок знеструмлено близько 202 тисяч побутових споживачів. Також цілодобово обмежено споживання для промисловості на Криворіжжі.

25 квітня на одній з підстанцій “Укренерго” в західному регіоні дією захисту вимикалась частина обладнання. Знеструмлювались побутові та юридичні споживачі. Через 15 хвилин обладнання повернули в роботу, всім споживачам відновили енергопостачання.

Вночі дією захисту була відключена магістральна повітряна лінія в західному регіоні. Знеструмлень споживачів не було. Місце пошкодження виявили, тривають ремонтні роботи. Також вночі були короткотермінові перерви в роботі двох магістральних ліній в східному регіоні. Робота обладнання була відновлена дією автоматики.

“Сьогодні о 09:30 споживання на 3,8% вище, ніж вчора в цей же час. В енергосистемі зберігається дефіцит електроенергії. Через пошкодження, завдані ракетними ударами росіян, електростанції не можуть виробити достатньо електроенергії, щоб покрити всі потреби споживачів”, — зазначили в “Укренерго”.

25 квітня добовий максимум споживання був на 5,3 % нижчим, ніж 24 квітня.

26 квітня Диспетчерський центр “Укренерго” продовжує залучати аварійну допомогу з енергосистем європейських країн.

Енергетики просять споживачів ощадливо споживати електроенергію. А промисловість — максимально залучати імпорт електроенергії та використовувати, за наявності, альтернативні джерела живлення.

Імпорт:

Протягом майже всієї доби, за виключенням нічних годин, з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 12 401 МВт*год, з максимальною потужністю в окремі години до 1 547 МВт. З 1 грудня технічна можливість імпорту електроенергії з Європи до України та Молдови складає 1 700 МВт в годину.

Експорт: