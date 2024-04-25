НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Зеленський провів Ставку щодо захисту "життєво необхідних об’єктів"
ЗеленськийВторгнення Росії в УкраїнуЗброяПолітикаВійна

Зеленський провів Ставку щодо захисту "життєво необхідних об’єктів"

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Зеленський
Президент України Володимир Зеленський . ОПУ

Президент Володимир Зеленський 25 квітня провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача щодо захисту "життєво необхідних для країни об’єктів", ситуації на фронті та забезпечення армії зброєю.

Про це він повідомив у своєму Телеграм-каналі.

"Була велика й детальна доповідь прем’єр-міністра Дениса Шмигаля щодо прикриття життєво необхідних для країни об’єктів – не лише енергетичних, а й соціальних, безпекових, транспортних, забезпечення зв’язку тощо. По всіх галузях та всіма доступними нам засобами: інженерним, ППО та РЕБ. Зробив відповідні доручення та визначив терміни реалізації", — зазначив президент.

Також учасники Ставки отримали зведення з фронту про основні напрямки, дії Сил оборони та ймовірні дії росіян, забезпечення війська всім необхідним.

Третім розглянули питання контрактів на виготовлення озброєнь.

Продовжуємо підсилювати власних виробників. У цьому напрямі працюємо, зокрема, з партнерами, щоб виготовляти озброєння в Україні іноземним коштом. Ця галузь допомагає нам вистояти зараз і має величезну експортну перспективу після перемоги. Максимально сприяємо її розвитку. Раз на тиждень буду отримувати доповідь про нові контракти за звітний період", — зазначив Зеленський.

Раніше Зеленський заявив, що виробництво зброї українським оборонно-промисловим комплексом має щомісяця відчутніше доповнювати постачання озброєнь від країн-партнерів.

Топ дня
Військовий у коридорі психіатричного відділення
"Я не спав 45 днів". Один день у відділенні психологічної реабілітації для військових Важливо
Зеленський: влада працює над інвестиціями у виробництво зброї в Україні
Зеленський: влада працює над інвестиціями у виробництво зброї в Україні
командир 93 ОМБр Холодний Яр Павло Паліса
"Чому людей треба змушувати захищати країну?". Командир 93-ї бригади Паліса — про фронт, нестачу людей і плани росіян
До Ради надійшла заява Сольського про відставку
До Ради надійшла заява Сольського про відставку Важливо
Європарламент засудив президентські "вибори" в РФ і закликав обмежити відносини з Путіним
"Фарсова вистава". Європарламент засудив президентські "вибори" в РФ і закликав обмежити відносини з Путіним

Вибір редакції
рятувальник в пожежній частині у Харкові
Сухі дні. Про що говорять харківські рятувальники, коли немає обстрілів
Жінка тягне тачку "кравчучку" у Херсоні
"Страшно, коли гупає дуже близько. Але ми вже і до цього звикли". Як в Херсон повертаються мешканці міста
Трамп в Манхеттенському кримінальному суді в Нью-Йорку 15 квітня 2024 року
Гроші за мовчання, штурм Капітолія, секретні документи. Які справи відкрили проти Трампа
піхотинець стрілецького батальйону чекає на пікап
"Ми полюємо на них, а вони на нас". Як прикордонники та піхота обороняють передній край на кордоні трьох областей
боєць батальйону Ахіллес готує безпілотник
"Найдивніше, що я бачив в моніторі — дорогу трупів": хто і як обороняє Часів Яр
Дізнайтесь більше
Зеленський, Гант
Зеленський зустрівся з канцлером казначейства Британії: говорили про допомогу Україні та санкції проти РФ
Зеленський
Зеленський заявив, що Росія планує зірвати саміт миру у Швейцарії
Володимир Зеленський
"Здобуваємо підтримку, якої потребуємо": Зеленський подякував Байдену за підписання законопроєкту щодо допомоги Україні
Зеленський
Зеленський закликав партнерів якнайшвидше доставити зброю для ЗСУ
На початок