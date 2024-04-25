Зеленський провів Ставку щодо захисту "життєво необхідних об’єктів"

Президент Володимир Зеленський 25 квітня провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача щодо захисту "життєво необхідних для країни об’єктів", ситуації на фронті та забезпечення армії зброєю.

Про це він повідомив у своєму Телеграм-каналі.

"Була велика й детальна доповідь прем’єр-міністра Дениса Шмигаля щодо прикриття життєво необхідних для країни об’єктів – не лише енергетичних, а й соціальних, безпекових, транспортних, забезпечення зв’язку тощо. По всіх галузях та всіма доступними нам засобами: інженерним, ППО та РЕБ. Зробив відповідні доручення та визначив терміни реалізації", — зазначив президент.

Також учасники Ставки отримали зведення з фронту про основні напрямки, дії Сил оборони та ймовірні дії росіян, забезпечення війська всім необхідним.

Третім розглянули питання контрактів на виготовлення озброєнь.

Продовжуємо підсилювати власних виробників. У цьому напрямі працюємо, зокрема, з партнерами, щоб виготовляти озброєння в Україні іноземним коштом. Ця галузь допомагає нам вистояти зараз і має величезну експортну перспективу після перемоги. Максимально сприяємо її розвитку. Раз на тиждень буду отримувати доповідь про нові контракти за звітний період", — зазначив Зеленський.

Раніше Зеленський заявив, що виробництво зброї українським оборонно-промисловим комплексом має щомісяця відчутніше доповнювати постачання озброєнь від країн-партнерів.