НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
ВАКС переніс обрання запобіжного заходу міністру Сольському
МІНІСТРВАКСКОРУПЦІЯСЛУГА НАРОДУПолітика

ВАКС переніс обрання запобіжного заходу міністру Сольському

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Микола Сольський
Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський. Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський, фото: УНІАН

Вищий антикорупційний суд оголосив перерву переніс на 25 квітня обрання запобіжного заходу міністру аграрної політики та продовольства Миколі Сольському, якого підозрюють у заволодінні землею.

Про це стало відомо під час трансляції із зали суду.

Причина перенесення – засідання парламентської фракції "Слуга народу". Про перерву просили адвокати Сольського. Він надав підтвердження того, що засідання фракції дійсно є.

"З огляду на воєнний стан та необхідність вирішення певних питань в Україні, суд вважає за необхідне оголосити перерву до завтра, до 10:35", — сказав суддя.

Під час засідання сторона обвинувачення клопотала про запобіжний захід для Сольського у вигляді утримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 200 млн гривень.

Міністра підозрюють у заволодінні державною землею на 291 мільйон гривень та спробі збагатитися на ще одній ділянці на 190 мільйонів гривень. Сам Сольський каже, що справа з 2017 року і стосується суперечки між держпідприємствами та ветеранами АТО за землі, які були надані останнім у володіння відповідно до закону.

Під час засідання суду прокурорка у справі заявила, що ідея щодо заволодіння державною землею виникла саме у Сольського і він керував діями співучасників.

Раніше НАБУ опублікувало інформацію про підозру топчиновнику, який організував "злочинну групу", до якої входили службовці Держгеокадастру.

Топ дня
Військовий у коридорі психіатричного відділення
"Я не спав 45 днів". Один день у відділенні психологічної реабілітації для військових Важливо
США, Байден, Україна
Байден підписав законопроєкт про виділення майже $61 млрд Україні Важливо
Іванов
Заступника Шойгу арештували після спецоперації ГУР – джерела Ексклюзивно
Князєв
Справа про оренду квартири за 1000 грн: ДВС арештувала майно і рахунки Князєва
Верховна Рада
Рада закликає світ активізувати зусилля для звільнення усіх українських полонених, і передусім журналістів

Вибір редакції
Жінка тягне тачку "кравчучку" у Херсоні
"Страшно, коли гупає дуже близько. Але ми вже і до цього звикли". Як в Херсон повертаються мешканці міста
Трамп в Манхеттенському кримінальному суді в Нью-Йорку 15 квітня 2024 року
Гроші за мовчання, штурм Капітолія, секретні документи. Які справи відкрили проти Трампа
піхотинець стрілецького батальйону чекає на пікап
"Ми полюємо на них, а вони на нас". Як прикордонники та піхота обороняють передній край на кордоні трьох областей
боєць батальйону Ахіллес готує безпілотник
"Найдивніше, що я бачив в моніторі — дорогу трупів": хто і як обороняє Часів Яр
Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець
"Я проти збільшення повноважень ТЦК" — Лубінець про мобілізацію, обмін полоненими та повернення українських дітей з РФ
Дізнайтесь більше
Чинного міністра викрили на заволодінні державною землею — НАБУ
Сольського НАБУ підозрює у заволодінні державною землею. Міністр пояснив обставини справи
Верещук спростувала чутки про її можливе призначення головою Тернопільської ОВА
Верещук спростувала чутки про її можливе призначення головою Тернопільської ОВА
До Києва приїхав віцеканцлер Німеччини Габек
До Києва приїхав віцеканцлер Німеччини Габек
ВАКС стягнув у дохід держави активи ексміністра освіти Табачника
ВАКС стягнув у дохід держави активи ексміністра освіти Табачника
На початок