ВАКС переніс обрання запобіжного заходу міністру Сольському

Вищий антикорупційний суд оголосив перерву переніс на 25 квітня обрання запобіжного заходу міністру аграрної політики та продовольства Миколі Сольському, якого підозрюють у заволодінні землею.

Про це стало відомо під час трансляції із зали суду.

Причина перенесення – засідання парламентської фракції "Слуга народу". Про перерву просили адвокати Сольського. Він надав підтвердження того, що засідання фракції дійсно є.

"З огляду на воєнний стан та необхідність вирішення певних питань в Україні, суд вважає за необхідне оголосити перерву до завтра, до 10:35", — сказав суддя.

Під час засідання сторона обвинувачення клопотала про запобіжний захід для Сольського у вигляді утримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 200 млн гривень.

Міністра підозрюють у заволодінні державною землею на 291 мільйон гривень та спробі збагатитися на ще одній ділянці на 190 мільйонів гривень. Сам Сольський каже, що справа з 2017 року і стосується суперечки між держпідприємствами та ветеранами АТО за землі, які були надані останнім у володіння відповідно до закону.

Під час засідання суду прокурорка у справі заявила, що ідея щодо заволодіння державною землею виникла саме у Сольського і він керував діями співучасників.

Раніше НАБУ опублікувало інформацію про підозру топчиновнику, який організував "злочинну групу", до якої входили службовці Держгеокадастру.