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У Нацбанку заявили про зниження облікової ставки
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У Нацбанку заявили про зниження облікової ставки

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Андрій Пишний
Голова Національного банку України Андрій Пишний. Фото: Ковальчук Віктор/УНІАН

Голова Національного банку Андрій Пишний оголосив про зниження облікової ставки до 13,5%.

Відповідну заяву посадовець зробив під час брифінгу.

"Правління Нацбанку схвалило рішення знизити облікову ставку до 13,5% із 26 квітня", — повідомив Пишний.

За словами очільника регулятора, в НБУ вважають, що це дасть змогу підтримати розвиток кредитування та відновлення економіки без додаткових ризиків для цінової та фінансової стабільності.

У червні 2022 року Національний банк різко підвищив облікову ставку — з 10 до 25%. З 27 липня 2023 року її знизили до 22%, з 15 вересня — до 20%, а з 27 жовтня встановили на рівні 16%, зрівнявши зі ставкою за депозитними сертифікатами овернайт.

З 15 грудня 2023 року ставку знизили ще на 1 відсоток — до 15% річних.

Облікова ставка – один із методів стримування інфляції. Це відсоток, під який НБУ надає кошти банкам та, відповідно, нижче якого комерційним банкам невигідно давати кредити клієнтам.

Чим вища облікова ставка, тим вища вартість кредитів та депозитів, що стимулює заощаджувати більше грошей. А зниження навпаки — стимулює людей більше коштів витрачати у конкретний момент, що впливає на зростання цін.

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