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Військові США збили чотири дрони та ракету, які випустили єменські хусити
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Військові США збили чотири дрони та ракету, які випустили єменські хусити

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США, хусити
Есмінець ВМС США завдає удари ракетами Tomahawk по хуситах в Ємені, 12 січня 2024 року. пресслужба Пентагону

Єменські хусити 24 квітня намагалися атакувати кораблі та торгові судна США, але в результаті злагодженої роботи сил міжнародної коаліції, атаку бойовиків було відбито.

Про це повідомили у Центральному командуванні США (CENTCOM) у соцмережі X.

У командуванні зазначили, що американські військові відбили дві атаки хуситів, знищивши чотири ударні дрони та балістичну ракету.

"Корабель коаліції успішно вразив одну протикорабельну балістичну ракету над Аденською затокою. Ракета, ймовірно, була націлена на судно MV Yorktown, що йде під прапором США, з 18 американськими й чотирма грецькими членами екіпажу. Ні США, ні комерційні судна не повідомили про травми", — йдеться у повідомленні.

Було встановлено, що ракета та дрони становлять безпосередню загрозу для США, коаліції та торгових суден у регіоні. Зазначається, що знищення повітряних цілей хуситів робляться виключно для захисту свободи судноплавства та підвищення безпеки міжнародних вод для судів США, коаліції та торгових суден.

Що відомо про напади хуситів у Червоному морі

Єменські хусити в середині листопада 2023 року оголосили про намір атакувати всі судна у Червоному морі, що прямують до Ізраїлю, незалежно від того, хто ними володіє.

Зокрема у Червоному морі у п'ятницю, 15 грудня, снаряд, випущений з контрольованої повстанцями-хуситами території Ємену, влучив у вантажне судно “Аль-Джасра”, яке йшло під прапором Ліберії. Корабель загорівся. За попередніми даними, внаслідок атаки ніхто не постраждав.

Раніше також стало відомо, що повстанці-хусити з контрольованої ними території Ємену ввечері 11 грудня ударили протикорабельною ракетою по норвезькому комерційному танкеру у Червоному морі. Удар спричинив пожежу і пошкодження, але обійшлося без жертв.

Чому хусити атакують кораблі у Червоному морі

Бойовики хуситів неодноразово запускали безпілотники та ракети проти міжнародного комерційного судноплавства в Аденській затоці з середини листопада, заявивши, що вони діють на знак солідарності з палестинцями проти військових дій Ізраїлю в Газі.

США та Велика Британія в ніч на 12 січня за підтримки Канади, Нідерландів, Австралії та Бахрейну атакували об'єкти угруповання повстанців-хуситів у Ємені. Обидві сторони підтвердили атаку. Згодом за відповідне рішення виступили Данія, Німеччина, Нова Зеландія та Південна Корея. Згодом атаки у відповідь почали систематично повторюватися.

Атаки хуситів у Червоному морі порушили глобальне судноплавство, змусивши світові фірми здійснювати довші та дорожчі подорожі південною Африкою.

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