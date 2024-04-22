НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
"Розтопче" свободу слова: у TikTok прокоментували ухвалення законопроєкту про заборону мережі у Палаті представників США
TikTokСШАСоцмережіІнтернетПодіїСвіт

"Розтопче" свободу слова: у TikTok прокоментували ухвалення законопроєкту про заборону мережі у Палаті представників США

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Заборона TikTok у США
Акція протесту проти заборони TikTok у США у Вашингтоні, 13 березня 2024 року. AP

У TikTok прокоментували законопроєкт про заборону мережі у США, що був ухвалений у Палаті представників 20 квітня.

Заява мережі є у розпорядженні Reuters.

"Прикро, що Палата представників використовує прикриття важливої іноземної та гуманітарної допомоги, щоб знову протягнути законопроєкт про заборону, який розтопче права на свободу слова 170 мільйонів американців", — заявили у TikTok.

Наразі законопроєкт, ухвалений Палатою представників, ще має ухвалити Сенат. Далі законопроєкт має підписати президент США Джо Байден.

Байден раніше заявляв що підпише закон, який обмежить роботу TikTok в країні. Чиновники водночас вважають застосунок загрозою нацбезпеці.

Республіканець Трамп, який прагне повернутися в Білий дім на виборах у листопаді цього року, висловив заперечення проти заборони TikTok і сказав, що "якщо ви позбудетеся TikTok, Facebook, то це подвоїть їхній бізнес".

Топ дня
Військовий у коридорі психіатричного відділення
"Я не спав 45 днів". Один день у відділенні психологічної реабілітації для військових Важливо
Володимир Зеленський
Фронт, зброя, ППО: Зеленський зібрав Ставку
Буданов
Росія затримує обмін полоненими, щоб створити напругу в українському суспільстві — Буданов
рятувальник в пожежній частині у Харкові
Сухі дні. Про що говорять харківські рятувальники, коли немає обстрілів
Польські перевізники завершили страйк на пункті пропуску &quot;Ягодин-Дорогуськ&quot;
Польські перевізники завершили страйк на пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ"

Вибір редакції
Трамп в Манхеттенському кримінальному суді в Нью-Йорку 15 квітня 2024 року
Гроші за мовчання, штурм Капітолія, секретні документи. Які справи відкрили проти Трампа
піхотинець стрілецького батальйону чекає на пікап
"Ми полюємо на них, а вони на нас". Як прикордонники та піхота обороняють передній край на кордоні трьох областей
боєць батальйону Ахіллес готує безпілотник
"Найдивніше, що я бачив в моніторі — дорогу трупів": хто і як обороняє Часів Яр
Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець
"Я проти збільшення повноважень ТЦК" — Лубінець про мобілізацію, обмін полоненими та повернення українських дітей з РФ
гроші, гривні
Як і хто зберігає гроші, золоті злитки та коштовності, вилучені під час обшуків у підозрюваних в корупції чи хабарництві
Дізнайтесь більше
TikTok
У TikTok почали блокувати канали, які просувають російську пропаганду
Байден, США
Байден заявив, що підпише законопроєкт про заборону TikTok: що каже Трамп
TikTok на смартфоні
Комітет Палати представників підтримав законопроєкт про заборону TikTok у США
Вибори президента США: Байден проводитиме кампанію у TikTok, попри заборону
Вибори президента США: Байден проводитиме кампанію у TikTok, попри заборону
На початок