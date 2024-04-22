У TikTok прокоментували законопроєкт про заборону мережі у США, що був ухвалений у Палаті представників 20 квітня.
Заява мережі є у розпорядженні Reuters.
"Прикро, що Палата представників використовує прикриття важливої іноземної та гуманітарної допомоги, щоб знову протягнути законопроєкт про заборону, який розтопче права на свободу слова 170 мільйонів американців", — заявили у TikTok.
Наразі законопроєкт, ухвалений Палатою представників, ще має ухвалити Сенат. Далі законопроєкт має підписати президент США Джо Байден.
Байден раніше заявляв що підпише закон, який обмежить роботу TikTok в країні. Чиновники водночас вважають застосунок загрозою нацбезпеці.
Республіканець Трамп, який прагне повернутися в Білий дім на виборах у листопаді цього року, висловив заперечення проти заборони TikTok і сказав, що "якщо ви позбудетеся TikTok, Facebook, то це подвоїть їхній бізнес".